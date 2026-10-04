Donald Trump le promite câte 90 de dolari seniorilor americani, înainte de alegerile la jumătate de mandat

Cu o lună înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, președintele Donald Trump a anunțat că administrația sa va trimite câte 90 de dolari către peste 20 de milioane de cetățeni vârstnici, pentru a-i ajuta să acopere costurile programului Medicare. Efortul bugetar s-ar ridica la aproximativ 2 miliarde de dolari, potrivit estimărilor publicației Axios.
Am plăcerea să anunț că administrația mea va începe imediat să trimită «cecuri» de aproape 100 de dolari către peste 20 de MILIOANE de seniori minunați pentru a-i ajuta să își plătească primele de asigurare Medicare Partea B, pe care le-am redus deja cu sume semnificative, a annunțat Trump într-o postare pe Truth Social, vineri, 3 octombrie.
Ajutorul promis de Trump va compensa mai puțin de jumătate din factura pe o lună
Casa Albă, într-o fișă informativă separată, a declarat că seniorii eligibili vor primi un depozit direct de 90 USD la începutul lunii octombrie sau cecuri pe hârtie dacă nu au depozit direct, potrivit Mediafax.
„Majoritatea” persoanelor înscrise în Medicare Partea B sunt eligibile, conform fișei informative.
Fondul de îmbunătățire a Medicare, înființat în 2008, a fost un subiect politic controversat timp de ani de zile.
Conform Medicare, prima standard pentru Partea B este de 202,90 USD pe lună, așadar creditul de 90 USD va compensa mai puțin de jumătate din factura pe o lună.
Donald Trump, cele mai slabe sondaje economice
O analiză a publicației Axios plasează anunțul lui Trump într-un context electoral mai amplu, susținând că liderul de la Casa Albă se confruntă cu cele mai slabe rezultate în sondajele privind economia înregistrate de un președinte american din ultimul deceniu înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.
La începutul lunii septembrie, Trump a promis câte 5.000 de dolari pentru fiecare cetățean adult dacă republicanii vor câștiga alegerile de la jumătatea mandatului. De asemenea, el a anunțat rambursări de câte 500 de dolari din programul Obamacare pentru peste un milion de persoane despre care susține că au fost taxate în plus.