Donald Trump le promite câte 90 de dolari seniorilor americani, înainte de alegerile la jumătate de mandat

Publicat 4 oct. 2026, 11:10 Sursă Realitatea.net, mediafax, axios

Cu o lună înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, președintele Donald Trump a anunțat că administrația sa va trimite câte 90 de dolari către peste 20 de milioane de cetățeni vârstnici, pentru a-i ajuta să acopere costurile programului Medicare. Efortul bugetar s-ar ridica la aproximativ 2 miliarde de dolari, potrivit estimărilor publicației Axios.

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