Poliția spaniolă a mutat o tabără de migranți din Ceuta chiar înaintea vizitei familiei regale

Publicat 4 oct. 2026, 17:32 Sursă Reuters

Poliția spaniolă a evacuat duminică o tabără de migranți amenajată pe o plajă din Ceuta, exclavă spaniolă aflată în nordul Africii. Operațiunea are loc înaintea vizitei pe care regele Felipe al VI-lea și regina Letizia o vor face în Ceuta și Melilla, în zilele de 13 și 14 octombrie.

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