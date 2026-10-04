Poliția spaniolă a mutat o tabără de migranți din Ceuta chiar înaintea vizitei familiei regale

Poliția spaniolă a evacuat duminică o tabără de migranți amenajată pe o plajă din Ceuta, exclavă spaniolă aflată în nordul Africii. Operațiunea are loc înaintea vizitei pe care regele Felipe al VI-lea și regina Letizia o vor face în Ceuta și Melilla, în zilele de 13 și 14 octombrie.
Tabăra de pe plaja El Trampolín a devenit, în ultimele două luni, locul în care aproximativ 3.000 de migranți au locuit în corturi și adăposturi improvizate. Poliția i-a transferat pe aceștia către un centru de cazare temporară, unde urmează să fie evaluați și să treacă prin procedurile administrative necesare sau să aibă posibilitatea de a reveni în Maroc.
Informațiile au fost transmise duminică pentru Reuters de un purtător de cuvânt al Ministerului spaniol de Interne.
Peste 72.000 de persoane au trecut din Maroc în Ceuta
Situația din Ceuta s-a agravat după ce, la sfârșitul lunii iulie, peste 72.000 de persoane au trecut granița din Maroc în exnclava spaniolă. Cei mai mulți dintre migranți s-au întors ulterior în Maroc, însă cel puțin 10.000 de persoane au rămas în Ceuta.
Numărul celor rămași în exclavă a pus o presiune suplimentară asupra resurselor locale și a contribuit la amplificarea tensiunilor din teritoriu.
Ceuta are aproximativ 80.000 de locuitori și este una dintre cele două exclave spaniole din nordul Africii. Prezența migranților care dorm în aer liber a devenit una dintre problemele care au alimentat nemulțumirea locală.
Migranții de pe plaja El Trampolín au fost transferați
Printre zonele în care migranții au rămas în aer liber s-a numărat plaja El Trampolín. Aproximativ 3.000 de persoane au locuit aici timp de două luni, în corturi și în adăposturi improvizate.
Poliția a intervenit duminică pentru a-i muta pe migranții care se aflau încă pe plajă. Aceștia au fost transferați într-un centru de cazare temporară.
Potrivit Ministerului spaniol de Interne, migranții vor fi evaluați și vor trece prin procedurile administrative prevăzute. Totodată, ei vor avea posibilitatea de a se întoarce în Maroc.
Evacuarea taberei vine în contextul în care autoritățile încearcă să gestioneze situația din Ceuta, unde numărul persoanelor rămase în exclavă a pus presiune pe resursele locale.
Localnicii au cerut plecarea migranților
Tensiunile legate de prezența migranților au continuat în mica exclavă spaniolă. Faptul că unele persoane dorm în aer liber a provocat nemulțumiri în rândul localnicilor.
Sâmbătă, locuitorii din Ceuta au organizat o manifestație în cadrul căreia au cerut plecarea migranților.
Protestul a avut loc cu puțin timp înainte ca autoritățile să evacueze tabăra de pe plaja El Trampolín și să transfere persoanele care locuiau acolo în spații de cazare temporară.
Regele Felipe și regina Letizia ajung în Ceuta pe 13 și 14 octombrie
Regele Felipe al VI-lea și regina Letizia ai Spaniei urmează să viziteze Ceuta și Melilla în zilele de 13 și 14 octombrie. Este prima vizită a monarhului în cele două teritorii în cei 12 ani de domnie.
Vizita are loc într-un context în care relațiile dintre Spania și Maroc au fost marcate de fricțiuni de lungă durată. Marocul revendică suveranitatea asupra Ceutei și asupra Melillei, cealaltă exclavă spaniolă din nordul Africii.
Cele două teritorii se află sub administrație spaniolă, dar statutul lor reprezintă de mult timp un punct sensibil în relațiile dintre Madrid și Rabat.