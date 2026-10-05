Atac în Marea Caraibelor. Patru persoane, ucise de armata SUA: care este motivul VIDEO

Armata SUA a anunțat că a atacat duminică, în Marea Caraibelor, o ambarcațiune suspectată că era folosită pentru traficul de droguri. Patru persoane au fost ucise în urma atacului, desfășurat în contextul în care administrația Trump își continuă campania împotriva presupuşilor traficanți din America Latină, relatează AP.
Cel puțin 235 de persoane au fost ucise în atacurile SUA
Cel mai recent atac ridică la cel puțin 235 numărul persoanelor ucise în operațiunile cu ambarcațiuni desfășurate de armata SUA, în cadrul a 70 de atacuri, de când administrația Trump a început, în septembrie 2025, să îi vizeze pe cei pe care îi numește „narcoteroriști”, relatează NBC News.
La fel ca în cazul majorității comunicărilor armatei americane privind atacurile din estul Oceanului Pacific și din Marea Caraibelor, Comandamentul Sud al SUA a afirmat că operațiunea a vizat presupuşi traficanți de droguri care se deplasau de-a lungul unor rute cunoscute de contrabandă.
Armata americană nu a prezentat însă dovezi că ambarcațiunea atacată transporta droguri.
Un videoclip publicat pe X surprinde ceea ce pare a fi o explozie care distruge o barcă aflată în mișcare. Potrivit armatei SUA, era vorba despre o ambarcațiune de mare viteză.
SUA încearcă să extindă operațiunile în America Latină
Administrația Trump urmărește încheierea unor acorduri cu țările aliate pentru extinderea operațiunilor militare în mai multe state din America Latină.
Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat în timpul unei vizite în Panama, în luna august, că Columbia, Guatemala și Honduras au acceptat să permită Statelor Unite să desfășoare operațiuni militare comune împotriva grupărilor criminale pe teritoriile lor.
La polul opus, Guatemala a negat însă că ar fi ajuns la un astfel de acord. În Ecuador, SUA au lansat în luna martie misiuni similare împreună cu autoritățile locale.
Ce spune Trump
Președintele Donald Trump a afirmat că Statele Unite se află într-un „conflict armat” cu cartelurile din America Latină și a justificat atacurile drept o escaladare necesară pentru a opri fluxul de droguri către SUA și supradozele mortale care provoacă victime în rândul americanilor.
Administrația Trump a oferit însă puține dovezi care să susțină afirmațiile privind uciderea contrabandiștilor în cadrul acestor operațiuni.