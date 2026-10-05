Atac în Marea Caraibelor. Patru persoane, ucise de armata SUA: care este motivul VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 5 oct. 2026, 07:50

Armata SUA a anunțat că a atacat duminică, în Marea Caraibelor, o ambarcațiune suspectată că era folosită pentru traficul de droguri. Patru persoane au fost ucise în urma atacului, desfășurat în contextul în care administrația Trump își continuă campania împotriva presupuşilor traficanți din America Latină, relatează AP.

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