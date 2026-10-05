Marco Rubio începe turneul european. Grecia, în centrul discuțiilor despre energie și securitate: alte mize importante

Secretarul de stat american Marco Rubio începe luni un turneu în Europa, cu escale în Islanda, Grecia și Portugalia. Vizita în Grecia, programată la mijlocul săptămânii, va include participarea la „Dialogul strategic” SUA-Grecia, unde principalele teme vor fi cooperarea în domeniul apărării, securitatea regională și energia. Vizita lui Rubio la Atena are loc într-un moment sensibil, pe fondul controversei în care este implicată ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Aceasta a fost acuzată în diferite relatări de presă că ar fi exercitat presiuni asupra unor guverne europene pentru promovarea proiectelor energetice americane. Acuzațiile au fost contestate, iar oficiali greci au negat că ambasadoarea ar fi amenințat guvernul de la Atena.
Războaiele din Iran și Ucraina au evidențiat fragilitatea rutelor de aprovizionare cu energie, iar Grecia încearcă să se poziționeze drept un nod important pentru sud-estul Europei, în special în ceea ce privește transportul gazelor naturale. În acest context, al șaselea Dialog Strategic SUA-Grecia va aborda cooperarea în domeniul apărării, securitatea regională și securitatea energetică.
Presa americană a relatat în ultimele zile despre posibile conflicte de interese în cazul ambasadoarei Kimberly Guilfoyle, fostă logodnică a lui Donald Trump Jr., fiul președintelui american, și fostă soție a guvernatorului democrat al Californiei, Gavin Newsom.
Într-o scrisoare adresată secretarului de stat, deputatul democrat Gregory Meeks a solicitat explicații cu privire la informațiile apărute în presă, în special în The Wall Street Journal, potrivit cărora Guilfoyle ar fi sugerat că Statele Unite își pot folosi influența pentru a exercita presiuni asupra unor guverne europene.
Un articol al The Wall Street Journal a relatat, de asemenea, despre implicarea ambasadoarei în promovarea proiectelor americane de gaz natural lichefiat în sud-estul Europei.
Rubio ar putea reveni asupra discursului de la Munchen
Vizita la Atena i-ar putea oferi lui Marco Rubio ocazia de a reveni asupra discursului susținut la München în februarie, în care a vorbit despre declinul Occidentului și despre amenințările pe care le considera asociate în special imigrației masive, relatează AFP.
Prima escală a turneului european al lui Rubio este însă Islanda. Secretarul de stat american ajunge luni la Reykjavik pentru a continua ofensiva Statelor Unite în Arctica, în urma acordului privind Groenlanda.
La Reykjavik, Rubio urmează să se întâlnească cu oficiali islandezi pentru a discuta despre cooperarea în domeniile economiei și securității, potrivit Departamentului de Stat al SUA.
De ce este importantă Islanda pentru SUA
Vizita fulgerătoare în Islanda, atât simbolică, cât și politică, are loc după acordul de securitate privind Groenlanda, semnat în urmă cu zece zile, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York. Acordul a pus capăt, cel puțin pentru moment, unei dispute care a înrăutățit relațiile dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. Diplomații europeni nu ascund faptul că dosarul Groenlandei, pe care Donald Trump amenințase că o va cumpăra sau chiar o va anexa, a afectat încrederea în partenerul american. În cadrul acordului, Washingtonul intenționează să înființeze două noi baze militare, consolidând și mai mult legătura teritoriului autonom danez cu Statele Unite.
Pe fondul intensificării tensiunilor din Arctica, Islanda și-a recăpătat o importanță strategică majoră. Insula, care nu are armată, continuă însă să se bazeze în mare măsură pe Statele Unite pentru securitatea sa.
La începutul lunii septembrie, Donald Trump a provocat o nouă polemică prin publicarea unei „hărți” pe care steagul Statelor Unite acoperea întreaga Americă de Nord, Mexicul, Caraibele, Groenlanda și Islanda. Reykjavik a reacționat convocându-l pe ambasadorul american pentru a-i transmite că imaginea este „total inadecvată”.
Vizita lui Rubio are loc și după referendumul de la sfârșitul lunii august, în cadrul căruia islandezii au respins, cu 52,8% la 47,2%, reluarea negocierilor pentru aderarea țării la Uniunea Europeană, înghețate din 2013.
Final de turneu pentru Rubio
Ultima etapă a turneului european al lui Marco Rubio va fi o scurtă escală la Lisabona. În capitala Portugaliei, secretarul de stat american se va întâlni cu oficiali portughezi pentru a discuta despre cooperarea în domeniile apărării, economiei și tehnologiei.