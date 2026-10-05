Marco Rubio începe turneul european. Grecia, în centrul discuțiilor despre energie și securitate: alte mize importante

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 5 oct. 2026, 09:39

Secretarul de stat american Marco Rubio începe luni un turneu în Europa, cu escale în Islanda, Grecia și Portugalia. Vizita în Grecia, programată la mijlocul săptămânii, va include participarea la „Dialogul strategic” SUA-Grecia, unde principalele teme vor fi cooperarea în domeniul apărării, securitatea regională și energia. Vizita lui Rubio la Atena are loc într-un moment sensibil, pe fondul controversei în care este implicată ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Aceasta a fost acuzată în diferite relatări de presă că ar fi exercitat presiuni asupra unor guverne europene pentru promovarea proiectelor energetice americane. Acuzațiile au fost contestate, iar oficiali greci au negat că ambasadoarea ar fi amenințat guvernul de la Atena.

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