Criză politică majoră în Spania. Se vor organiza alegeri anticipate. De la ce a pornit totul?
Protestele din Spania au dus la o criză politică majoră. Foto/Profimedia
Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a convocat alegeri legislative anticipate pentru 29 noiembrie 2026, după ce guvernul său a suferit un eșec în Parlament în privința măsurilor destinate combaterii crizei locuințelor. Decizia vine pe fondul unui blocaj politic și al protestelor provocate de creșterea chiriilor și dificultățile tot mai mari de acces la locuințe.
Anunțul privind scrutinul din 29 noiembrie vine după respingerea de către Parlament a unor măsuri propuse de guvern pentru sprijinirea chiriașilor și combaterea efectelor crizei locuințelor.
Executivul condus de Sánchez se bazează pe o majoritate parlamentară fragilă și are nevoie de sprijinul unor formațiuni mai mici pentru adoptarea proiectelor legislative. Respingerea decretelor privind locuințele a accentuat blocajul politic cu care se confruntă guvernul.
Premierul a declarat, în mesajul televizat prin care a anunțat alegerile, că este nevoie de reînnoirea sprijinului populației și de o majoritate progresistă mai solidă în Parlament. Sánchez a recunoscut, totodată, că guvernul său a făcut greșeli și că o parte dintre alegători sunt nemulțumiți.
Criza locuințelor, în centrul confruntării politice
Accesul la locuințe a devenit una dintre cele mai importante probleme sociale din Spania. Creșterea chiriilor, deficitul de locuințe și dificultățile întâmpinate de chiriași au alimentat proteste în mai multe orașe.
Parlamentul a respins recent două măsuri promovate de guvern, inclusiv propuneri menite să ofere protecție suplimentară chiriașilor vulnerabili și să reglementeze mai strict piața închirierilor. Votul negativ a fost urmat de noi manifestații, inclusiv la Madrid.
Înaintea votului parlamentar, mii de persoane au ieșit în stradă pentru a cere intervenția autorităților. În Madrid, protestele au adunat zeci de mii de oameni, iar manifestații similare au avut loc în numeroase alte orașe spaniole.
Partidul Socialist intră în alegeri într-un context politic dificil
Convocarea alegerilor reprezintă o miză importantă pentru Pedro Sánchez. Partidul Socialist Spaniol se află în urma Partidului Popular în mai multe sondaje de opinie, iar scena politică este fragmentată.
Potrivit analizelor citate de Reuters, un scenariu urmărit este formarea unui guvern condus de Partidul Popular, cu sprijinul formațiunii Vox. O asemenea configurație ar putea aduce pentru prima dată în guvernul central un partid de dreapta radicală de la revenirea Spaniei la democrație. Acesta este însă un scenariu bazat pe sondaje și analize politice, nu un rezultat electoral cert.
Sánchez a reușit să rămână la putere în ciuda parlamentului fragmentat
Pedro Sánchez a demonstrat în ultimii ani că poate construi majorități parlamentare chiar și într-un sistem politic puternic fragmentat.
Liderul socialist a ajuns la putere după îndepărtarea guvernului condus de Mariano Rajoy, în urma unei moțiuni de cenzură declanșate pe fondul unui scandal de corupție care a afectat Partidul Popular.
Ulterior, Sánchez a reușit să formeze alianțe cu formațiuni politice foarte diferite și să rămână premier pentru mai multe mandate. În 2023, socialiștii au obținut sprijin parlamentar pentru un nou guvern după negocieri cu mai multe partide, inclusiv formațiuni catalane.
Una dintre cele mai controversate decizii asociate acestor negocieri a fost acordarea unei amnistii liderilor catalani implicați în mișcarea pentru independență, măsură care a generat reacții puternice în societatea spaniolă.
Guvernul are dificultăți în adoptarea legislației
Majoritatea fragilă pe care se bazează executivul a limitat capacitatea guvernului de a adopta noi proiecte legislative.
Fragmentarea parlamentară a făcut dificilă obținerea sprijinului necesar pentru mai multe inițiative, iar guvernul nu a reușit să adopte un nou buget de stat după cel din 2023. Situația a amplificat presiunea asupra lui Sánchez și a partenerilor săi politici.
În acest context, problema locuințelor a devenit una dintre principalele teme prin care premierul încearcă să recâștige sprijinul electoratului.
Pedro Sánchez și măsurile care i-au definit mandatul
În timpul mandatelor sale, Sánchez a promovat mai multe politici cu impact important asupra societății spaniole.
Printre acestea se numără reforma legislației muncii, asociată cu scăderea șomajului, precum și măsuri sociale și politici favorabile imigrației.
În 2018, Spania a acceptat să primească nava de salvare Aquarius, care transporta 629 de migranți, după ce Italia și Malta refuzaseră acostarea navei. De atunci, Sánchez a susținut în mod repetat că imigrația poate contribui la acoperirea deficitului de forță de muncă din sectoare precum construcțiile, agricultura și industria ospitalității.
La nivel internațional, premierul spaniol s-a remarcat și prin pozițiile adoptate în privința recunoașterii statului palestinian și a rolului instituțiilor multilaterale.
Corupția și scandalurile au pus presiune pe guvern
În același timp, administrația Sánchez a fost afectată de scandaluri și acuzații de corupție care au vizat membri ai Partidului Socialist.
Aceste controverse au contribuit la deteriorarea imaginii partidului și au oferit opoziției argumente pentru a critica modul în care este condus guvernul.
În paralel, Sánchez s-a confruntat cu presiuni legate de politica privind imigrația și de situația din enclava spaniolă Ceuta.
Politica externă a lui Sánchez a atras atenția Europei
Premierul spaniol și-a construit o parte importantă a profilului internațional prin pozițiile sale în chestiuni precum politica externă, imigrația și conflictul din Orientul Mijlociu.
Spania s-a numărat printre statele europene care au recunoscut statul palestinian, iar Sánchez a pledat pentru consolidarea instituțiilor multilaterale.
Mai recent, poziția Madridului privind cheltuielile pentru apărare și relația cu Statele Unite a generat tensiuni. Sánchez a respins solicitarea americană privind creșterea cheltuielilor de apărare la 5% din PIB și a pledat pentru o abordare proprie în cadrul politicii europene.
Locuințele, o temă care poate domina campania electorală
Criza locuințelor oferă acum un subiect central pentru campania electorală care se va desfășura înaintea scrutinului din 29 noiembrie.
Măsurile guvernului urmăreau, printre altele, consolidarea protecției chiriașilor vulnerabili, prelungirea unor restricții privind evacuările și introducerea unor reguli suplimentare pe piața chiriilor. Opoziția și unele formațiuni parlamentare au contestat însă eficiența acestor soluții și au susținut că anumite măsuri ar putea reduce oferta de locuințe disponibile pentru închiriere.
Respingerea proiectelor a alimentat protestele și a contribuit la accelerarea deciziei privind alegerile anticipate.
Spania intră într-o nouă etapă politică
Alegerile din 29 noiembrie vor avea loc într-un moment în care guvernul Sánchez încearcă să depășească blocajul parlamentar, iar partidele de opoziție urmăresc să profite de nemulțumirile legate de locuințe, imigrație și scandalurile de corupție.
Sánchez își pune astfel mandatul în joc într-un scrutin convocat înainte de termen. Rezultatul va decide configurația viitorului Parlament și direcția politică a Spaniei într-o perioadă în care scena politică europeană este marcată de creșterea influenței partidelor de dreapta și de fragmentarea formațiunilor tradiționale.
Până la alegerile din 29 noiembrie 2026, criza locuințelor, politica economică, imigrația și viitorul guvernului Sánchez vor fi printre principalele teme ale campaniei electorale.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News