Criză politică majoră în Spania. Se vor organiza alegeri anticipate. De la ce a pornit totul?

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 oct. 2026, 10:56

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a convocat alegeri legislative anticipate pentru 29 noiembrie 2026, după ce guvernul său a suferit un eșec în Parlament în privința măsurilor destinate combaterii crizei locuințelor. Decizia vine pe fondul unui blocaj politic și al protestelor provocate de creșterea chiriilor și dificultățile tot mai mari de acces la locuințe.

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