X2, roller coaster-ul controversat se închide definitiv. Peste 100 de persoane reclamă leziuni cerebrale

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 oct. 2026, 09:59

Una dintre cele mai cunoscute atracții extreme de la Six Flags Magic Mountain, roller coaster-ul X2, va fi închis definitiv după aproape două decenii de funcționare. Decizia vine în urma unor incidente grave, inclusiv cazul unui tânăr de 22 de ani care a murit după o cursă și al mai multor persoane care susțin că au suferit leziuni cerebrale după ce au urcat în instalație.

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