X2, roller coaster-ul controversat se închide definitiv. Peste 100 de persoane reclamă leziuni cerebrale
Roller coaster / Sursa foto - Captură video
Una dintre cele mai cunoscute atracții extreme de la Six Flags Magic Mountain, roller coaster-ul X2, va fi închis definitiv după aproape două decenii de funcționare. Decizia vine în urma unor incidente grave, inclusiv cazul unui tânăr de 22 de ani care a murit după o cursă și al mai multor persoane care susțin că au suferit leziuni cerebrale după ce au urcat în instalație.
X2, atracția care atinge viteze de până la 130 km/h
X2 se află în parcul Six Flags Magic Mountain din California și este una dintre atracțiile cunoscute pentru experiența extremă oferită pasagerilor, conform CNN.
Roller coaster-ul este construit astfel încât scaunele să se poată roti la 360 de grade în timpul traseului. Instalația include coborâri și schimbări bruște de direcție, iar viteza poate ajunge la aproximativ 130 de kilometri pe oră.
De-a lungul anilor, X2 a atras milioane de pasionați de senzații tari. În același timp, instalația a fost implicată în mai multe plângeri și acțiuni în instanță formulate de persoane care susțin că au suferit probleme medicale după utilizarea atracției.
Pamela Guillen a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență
Printre cazurile prezentate se află cel al Pamelei Guillen, în vârstă de 40 de ani.
Femeia ar fi suferit un hematom subdural sever și o compresie cerebrală după ce s-a dat în X2, pe 5 iulie. Familia sa susține că medicii au fost nevoiți să efectueze o intervenție chirurgicală de urgență și să îndepărteze o parte din craniu pentru a-i trata leziunile.
După externare, Guillen a povestit că a fost nevoită să învețe din nou să vorbească și să meargă. Femeia spune că încă se confruntă cu dureri de cap puternice și episoade de „ceață mentală” și că are nevoie de tratament pentru prevenirea convulsiilor.
Naomi Greer-Wilkinson a ajuns în comă
Un alt caz prezentat în legătură cu X2 este cel al lui Naomi Greer-Wilkinson, în vârstă de 25 de ani.
Potrivit familiei sale, tânăra și-a pierdut cunoștința la scurt timp după ce a coborât din roller coaster. Ea ar fi avut nevoie de o operație de urgență pe creier și a rămas în comă timp de mai multe săptămâni.
Părinții tinerei susțin că, la momentul relatării cazului, Naomi nu putea să vorbească și nici să respire fără ajutor.
Cazurile celor două femei au fost incluse în seria de plângeri și procese care au readus în atenție siguranța controversatei atracții.
Christopher Hawley a murit după o cursă în X2
Unul dintre cele mai grave cazuri este cel al lui Christopher Hawley, un tânăr de 22 de ani care a murit în urmă cu aproximativ patru ani, la câteva ore după ce a folosit X2.
Neurochirurgii care l-au tratat au descris leziunile suferite de acesta ca fiind comparabile cu cele întâlnite în cazurile de „sindrom al bebelușului zdruncinat”. Medicul legist a stabilit că decesul a fost provocat de un traumatism cranian sever, rezultat în urma unui accident produs într-o instalație dintr-un parc de distracții.
Familia lui Hawley a dat în judecată compania Six Flags, iar recent ar fi ajuns la un acord preliminar privind despăgubirile.
Avocatul Timothy Loranger, care reprezintă familia, a preluat și alte cazuri ale unor persoane care afirmă că au fost rănite în X2.
Cel puțin trei decese ar fi fost asociate cu X2
Potrivit informațiilor prezentate de avocații implicați în aceste cazuri, familia unui alt tânăr susține că acesta a murit după ce s-a dat în X2, la sfârșitul anului 2025.
Dacă aceste afirmații sunt confirmate, cazul ar reprezenta cel mai recent deces dintr-un bilanț de cel puțin trei morți despre care avocații susțin că ar avea legătură cu această atracție.
Afirmațiile privind cauzele și legătura directă dintre decese și roller coaster fac obiectul unor proceduri și evaluări juridice și trebuie diferențiate de cazurile în care autoritățile au stabilit oficial cauza morții.
Peste 100 de persoane reclamă probleme medicale
Controversa a căpătat amploare după ce avocații au anunțat că peste 100 de persoane susțin că au suferit leziuni cerebrale de diferite grade după ce au folosit X2 în ultimii doi ani.
Aceste persoane au formulat plângeri și acuzații referitoare la probleme medicale despre care afirmă că ar fi fost provocate de experiența din roller coaster.
Numărul menționat de avocați se referă la cazuri apărute în ultimii doi ani și nu reprezintă un bilanț oficial al tuturor persoanelor care au suferit probleme medicale în timpul funcționării atracției.
Six Flags Magic Mountain închide definitiv X2
X2 fusese închis temporar după incidentele raportate în luna iulie. Ulterior, conducerea parcului a anunțat că a luat decizia de a renunța definitiv la atracție.
Brian Oerding, președintele parcului, a declarat că X2 a trecut de-a lungul timpului numeroase teste de siguranță, însă conducerea consideră că închiderea definitivă este decizia potrivită.
Astfel, după aproape 20 de ani în care a fost una dintre atracțiile emblematice ale parcului, X2 își încheie definitiv activitatea, în contextul unei serii de cazuri medicale și acțiuni în instanță asociate cu experiența oferită de roller coaster.
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