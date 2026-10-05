Femeie acuzată ca a spionat familia președintelui Taiwanului, arestată de FBI, în SUA: cum a acționat

Publicat 5 oct. 2026, 09:13 Actualizat 5 oct. 2026, 09:16

FBI a arestat o femeie de 34 de ani, din California, acuzată că a acționat ca agent neînregistrat al Chinei și că a supravegheat o rudă apropiată a președintelui Taiwanului, Lai Ching-te. Wanying „Heather” Zhang ar fi primit instrucțiuni de la oficiali chinezi și ar fi strâns fotografii, dar și alte informații despre familia liderului taiwanez.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre arestareFBIchinaspionaj