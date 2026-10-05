Femeie acuzată ca a spionat familia președintelui Taiwanului, arestată de FBI, în SUA: cum a acționat

FBI a arestat o femeie de 34 de ani, din California, acuzată că a acționat ca agent neînregistrat al Chinei și că a supravegheat o rudă apropiată a președintelui Taiwanului, Lai Ching-te. Wanying „Heather” Zhang ar fi primit instrucțiuni de la oficiali chinezi și ar fi strâns fotografii, dar și alte informații despre familia liderului taiwanez.
Potrivit unei plângeri federale, Zhang, din Irvine, California, s-a deplasat la Seattle în septembrie 2025 împreună cu o persoană identificată în documente drept „Persoana 1”. Cele două persoane ar fi mers la locuința unei rude apropiate a unui oficial al guvernului taiwanez, relatează CNN. Ulterior, FBI a precizat într-o postare pe rețelele sociale că persoana supravegheată era fiul președintelui Taiwanului, Lai Ching-te, precum și familia acestuia.
Zhang ar fi fotografiat familia președintelui taiwanez
Agentul special al FBI Kevin Holt a declarat, potrivii plângeri federale menționate, că Zhang și „Persoana 1” au zburat de la Las Vegas la Seattle pe 1 septembrie 2025 și s-au deplasat în fața locuinței fiului președintelui taiwanez. Potrivit documentului, imaginile surprinse de o cameră de securitate a unui vecin arată că cele două persoane au așteptat în fața casei într-un SUV negru închiriat.
Când familia a ajuns acasă, Zhang și „Persoana 1” ar fi coborât rapid din mașină, și-ar fi scos telefoanele și le-ar fi ținut astfel încât să pară că fotografiază sau filmează membrii familiei. Anchetatorii susțin că Zhang ar fi primit anterior instrucțiuni din partea unor oficiali chinezi pentru a colecta informații și imagini despre ruda unui oficial taiwanez.
Ce urmărea să afle China despre familia oficialului?
În plângerea federală menționată se arată că informații precum locația și fotografiile rudelor apropiate ale unui înalt oficial taiwanez, inclusiv imagini ale locuințelor și autoturismelor acestora, ar putea fi utile Republicii Populare Chineze.
Documentul precizează că astfel de informații ar putea fi folosite de Beijing pentru a obține un avantaj asupra președintelui Taiwanului în eventualitatea unui conflict.
Zhang este acuzată că a acționat ca agent neînregistrat al unui guvern străin. Potrivit autorităților americane, ea nu a notificat procurorul general că acționa în numele unui guvern străin, așa cum prevede legislația federală.
Imagini de la momentul arestării femeii au fost publicate pe X de procurorul federal Bill Essayli.
Tensiunile dintre China și Taiwan
Arestarea are loc pe fondul tensiunilor dintre Beijing și Taipei. Partidul Comunist Chinez, aflat la putere în China, consideră Taiwanul parte a teritoriului chinez și susține de mult timp reunificarea insulei cu China continentală, inclusiv prin forță, dacă va fi necesar.
Președintele taiwanez Lai Ching-te se află de mai mult timp în centrul criticilor venite de la Beijing, în contextul poziției sale privind suveranitatea Taiwanului.
China și presa de stat chineză îl acuză în mod repetat pe Lai că susține separatismul și îl descriu drept un „scandalagiu” și „instigator la război”. Taiwanul este o democrație autonomă cu o populație de aproximativ 24 de milioane de locuitori.