Alertă la granița Republicii Moldova cu Ucraina: un proiectil a lovit un autobuz. Un polițist de frontieră a fost rănit

Alertă luni dimineață la granița dintre Republica Moldova și Ucraina. Un proiectil a căzut în apropierea punctului de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, în contextul noilor atacuri asupra infrastructurii ucrainene. După ce a lovit solul, proiectilul a ricoșat și s-a izbit de un autobuz aflat în apropierea barierei. Un polițist de frontieră a fost rănit, iar activitatea punctului de trecere a fost oprită.
Proiectilul a ricoșat și a lovit autobuzul
Incidentul s-a produs în jurul orei 09:38, în zona punctului de frontieră Palanca. Din primele informații, proiectilul a căzut în apropiere, iar după impactul cu solul a fost proiectat către autobuzul care staționa lângă barieră. Vehiculul a fost avariat, la fel și cabina de control din punctul de trecere. Poliția de Frontieră a anunțat că un angajat a fost rănit ușor, fără ca alte victime să fie raportate până în acest moment.
Autoritățile au intervenit imediat și au oprit circulația prin punctul Palanca-Maiaki-Udobnoe. Zona urmează să fie verificată pentru a se stabili exact ce tip de proiectil a ajuns acolo și în ce împrejurări s-a produs incidentul. În același timp, trebuie stabilită amploarea pagubelor provocate autobuzului și infrastructurii de frontieră. Reluarea activității va depinde de concluziile verificărilor și de siguranța zonei.
Noi incidente la graniță după atacurile asupra Ucrainei
Cazul de luni vine după o serie de incidente care au pus în alertă autoritățile Republicii Moldova în ultimele săptămâni. Pe 30 septembrie, o dronă a explodat lângă Hîrbovăț, în raionul Anenii Noi, după ce fusese observată în apropierea municipiului Bender. Atunci nu au fost raportate victime, însă zona a fost securizată și cercetată de Poliție și Armată. Cu numai câteva zile înainte, fragmente ale unei drone inscripționate „Geran-4” fuseseră descoperite în apropierea frontierei.
Pe 24 septembrie, autoritățile moldovene anunțaseră alte patru pătrunderi ilegale ale unor drone sau obiecte fără pilot în spațiul aerian al țării. În nordul Republicii Moldova, traficul aerian a fost chiar restricționat temporar, până când pericolul a trecut. Tot în acea perioadă, în raionul Florești a fost descoperită o dronă cu elemente specifice modelului rusesc „Gerbera”, care s-ar fi lovit de un copac și ar fi explodat. Incidentele se repetă pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei și arată cât de aproape ajung efectele războiului de teritoriul Republicii Moldova.
Palanca, un punct important între Moldova și Ucraina
Punctul Palanca-Maiaki-Udobnoe este una dintre principalele legături rutiere dintre Republica Moldova și sudul Ucrainei. Tocmai de aceea, oprirea activității poate afecta rapid traficul transfrontalier și deplasările dintre cele două țări. Incidentul de luni este cu atât mai grav cu cât, de această dată, un angajat al Poliției de Frontieră a fost rănit. Autoritățile urmează acum să stabilească originea proiectilului și traseul acestuia înainte de impact.