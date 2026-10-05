Alertă la granița Republicii Moldova cu Ucraina: un proiectil a lovit un autobuz. Un polițist de frontieră a fost rănit

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 oct. 2026, 11:41

Alertă luni dimineață la granița dintre Republica Moldova și Ucraina. Un proiectil a căzut în apropierea punctului de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, în contextul noilor atacuri asupra infrastructurii ucrainene. După ce a lovit solul, proiectilul a ricoșat și s-a izbit de un autobuz aflat în apropierea barierei. Un polițist de frontieră a fost rănit, iar activitatea punctului de trecere a fost oprită.

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