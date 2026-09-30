O dronă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova și a explodat lângă un sat. Autoritățile au securizat zona

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 30 sept. 2026, 09:35

O dronă a intrat miercuri dimineață în spațiul aerian al Republicii Moldova și a ajuns până în raionul Anenii Noi, unde s-a prăbușit și a explodat. Aparatul de zbor fusese observat cu puțin timp înainte în apropierea municipiului Bender. Incidentul s-a produs în jurul orei 05:40, în timp ce Rusia desfășura noi atacuri masive asupra Ucrainei. Din primele informații transmise de autoritățile de la Chișinău, nu au fost raportate victime.

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