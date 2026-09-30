O dronă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova și a explodat lângă un sat. Autoritățile au securizat zona

O dronă a intrat miercuri dimineață în spațiul aerian al Republicii Moldova și a ajuns până în raionul Anenii Noi, unde s-a prăbușit și a explodat. Aparatul de zbor fusese observat cu puțin timp înainte în apropierea municipiului Bender. Incidentul s-a produs în jurul orei 05:40, în timp ce Rusia desfășura noi atacuri masive asupra Ucrainei. Din primele informații transmise de autoritățile de la Chișinău, nu au fost raportate victime.
Drona a fost observată mai întâi deasupra municipiului Bender
Ministerul Apărării din Republica Moldova a anunțat că drona a survolat spațiul aerian al țării în jurul orei 05:43. La scurt timp, aceasta a căzut în extravilanul satului Hîrbovăț, din raionul Anenii Noi, unde a explodat. Echipe ale Poliției și Armatei Naționale au fost trimise imediat în zonă pentru verificări. Locul în care a căzut aparatul a fost securizat, iar specialiștii urmează să stabilească despre ce tip de dronă este vorba și în ce condiții a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova.
„Echipele de poliție și ale Armatei Naționale se deplasează la fața locului pentru a cerceta incidentul”, a transmis Ministerul Apărării. Poliția a oferit și primele detalii despre traseul aparatului de zbor. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, alerta a venit în jurul orei 05:40, după ce drona a fost văzută la mică distanță deasupra municipiului Bender. Câteva minute mai târziu, aparatul s-a prăbușit la Hîrbovăț.
Nu au fost raportate victime
Primele verificări arată că explozia nu a provocat victime. Zona a rămas însă izolată, pentru ca echipele specializate să poată cerceta fragmentele și să stabilească exact ce s-a întâmplat. „Zona a fost securizată, iar la fața locului intervin subdiviziunile specializate ale Poliției. Experții urmează să examineze obiectul și să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului”, a transmis Inspectoratul General al Poliției, conform Newsmaker.md.
Nu este primul incident de acest fel din ultimele săptămâni. Pe 24 septembrie, patru drone au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova, iar autoritățile au decis atunci inclusiv închiderea temporară a spațiului aerian din nordul țării. În aceeași zi, o dronă care prezenta elemente specifice modelului rusesc „Gerbera” a fost găsită în raionul Florești, după ce s-ar fi lovit de un copac și ar fi explodat la impact. Incidentele au devenit tot mai dese pe fondul atacurilor desfășurate în apropierea granițelor Republicii Moldova.
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81 de survolări ilegale din 2022 până acum
Datele prezentate de Ministerul Apărării de la Chișinău arată că, din 2022 și până în prezent, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal în 81 de cazuri. În astfel de incidente au fost implicate rachete, drone de producție rusească și iraniană, dar și drone-momeală. Numai în dimineața zilei de 24 septembrie, autoritățile au anunțat patru astfel de survolări. În unele situații, spațiul aerian a fost închis temporar până la clarificarea pericolului.
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău l-a convocat în repetate rânduri pe ambasadorul agreat al Rusiei, Oleg Ozerov, după căderea unor drone pe teritoriul Republicii Moldova. Diplomatul rus a declarat anterior că nu exclude ca unele dintre aparatele care au traversat spațiul aerian moldovean să fie rusești. El a susținut însă că Republica Moldova nu este ținta atacurilor, ci Ucraina. Incidentul de miercuri dimineață urmează acum să fie analizat de experți, pentru a fi stabilită originea dronei și traseul acesteia.