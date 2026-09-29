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Uniunea Europeană respinge cererea Ucrainei de renegociere a cotelor de export

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 29 sept. 2026, 22:11

Uniunea Europeană nu intenționează să renegocieze cotele de export stabilite cu Ucraina, a declarat marți un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, respingând solicitarea Kievului pentru un acces comercial mai larg pe piața comunitară, în contextul în care atacurile rusești exercită presiuni tot mai mari asupra economiei ucrainene, relatează Reuters.

UE a reintrodus cote de export pentru unele produse ucrainene

Termenii acordurilor comerciale încheiate cu Ucraina au devenit un subiect sensibil în Uniunea Europeană, după ce accesul fără taxe vamale și fără cote oferit Kievului în 2022, la începutul invaziei rusești, a favorizat un aflux de produse agricole ucrainene pe piața comunitară. Situația a stârnit nemulțumirea fermierilor europeni.

Ca răspuns la protestele fermierilor, UE a reintrodus anul trecut limite pentru importurile de produse ucrainene precum grâul, zahărul și ouăle. În același timp, Ucraina a cerut majorarea cotei pentru exporturile de bioetanol, obținut din producția sa ridicată de cereale.

”Putem confirma că nu sunt programate discuții cu omologii ucraineni pentru renegocierea cotelor de export” a precizat purtătorul de cuvânt al Comisiei, într-un comunicat transmis prin e-mail.

Datele disponibile privind schimburile comerciale ”demonstrează caracterul echitabil și echilibrat” al cotelor revizuite prevăzute în versiunea actualizată a acordului, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Cotele introduse anul trecut au contribuit la diminuarea importurilor de grâu și zahăr din Ucraina în UE față de perioada de la începutul războiului, când nu existau astfel de limite. Cu toate acestea, volumele importate rămân peste nivelurile înregistrate înainte de izbucnirea conflictului.

Atacurile rusești afectează exporturile Ucrainei

În paralel, intensificarea atacurilor rusești a provocat pagube infrastructurii ucrainene și a îngreunat exporturile prin porturile de la Marea Neagră. Printre mărfurile afectate se numără și produsele agricole, esențiale pentru comerțul extern al Ucrainei.

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