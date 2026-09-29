Uniunea Europeană respinge cererea Ucrainei de renegociere a cotelor de export

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 29 sept. 2026, 22:11

Uniunea Europeană nu intenționează să renegocieze cotele de export stabilite cu Ucraina, a declarat marți un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, respingând solicitarea Kievului pentru un acces comercial mai larg pe piața comunitară, în contextul în care atacurile rusești exercită presiuni tot mai mari asupra economiei ucrainene, relatează Reuters.

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