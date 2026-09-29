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Extern· 2 min citire
Uniunea Europeană respinge cererea Ucrainei de renegociere a cotelor de export
FOTO: Arhivă
Uniunea Europeană nu intenționează să renegocieze cotele de export stabilite cu Ucraina, a declarat marți un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, respingând solicitarea Kievului pentru un acces comercial mai larg pe piața comunitară, în contextul în care atacurile rusești exercită presiuni tot mai mari asupra economiei ucrainene, relatează Reuters.
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