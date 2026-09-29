Marco Rubio, despre incidentul de la baza aeriană britanică RAF Fairford: ”Implică în mod clar intervenţia unui actor străin”

Publicat 29 sept. 2026, 21:19 Actualizat 29 sept. 2026, 21:20

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că un „actor străin” este implicat în incidentul în care cinci bărbați au fost arestați sub suspiciunea unor infracțiuni legate de explozivi și terorism, în apropierea unei baze aeriene britanice folosite de forțele SUA pentru atacuri asupra Iranului, relatează Reuters.

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