Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Marco Rubio, despre incidentul de la baza aeriană britanică RAF Fairford: ”Implică în mod clar intervenţia unui actor străin”
FOTO: Profimedia
Publicat29 sept. 2026, 21:19
Actualizat29 sept. 2026, 21:20
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că un „actor străin” este implicat în incidentul în care cinci bărbați au fost arestați sub suspiciunea unor infracțiuni legate de explozivi și terorism, în apropierea unei baze aeriene britanice folosite de forțele SUA pentru atacuri asupra Iranului, relatează Reuters.
Citește și
- 20:42Angajații AfD au ajuns să lucreze de acasă. Partidul trebuie să-și elibereze sediul din Berlin
- 19:07Caz șocant în Olanda. Un copil de un an a fost eutanasiat după complicații medicale severe
- 18:48Rusia, acuzată de sabotaj în Estonia. NATO și UE reacționează după incendiul izbucnit la o companie de armament
- 17:49Rusia ar putea ocupa temporar o parte dintr-o țară NATO. Șeful armatei belgiene avertizează asupra scenariului care ar testa Articolul 5
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News