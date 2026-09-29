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Marco Rubio, despre incidentul de la baza aeriană britanică RAF Fairford: ”Implică în mod clar intervenţia unui actor străin”

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat29 sept. 2026, 21:19
Actualizat29 sept. 2026, 21:20

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că un „actor străin” este implicat în incidentul în care cinci bărbați au fost arestați sub suspiciunea unor infracțiuni legate de explozivi și terorism, în apropierea unei baze aeriene britanice folosite de forțele SUA pentru atacuri asupra Iranului, relatează Reuters.

Marco Rubio: ”Implică în mod clar intervenţia unui actor străin”

”Ceea ce s-a întâmplat, ceea ce aproape s-a întâmplat şi ce s-ar fi putut întâmpla în Marea Britanie în weekend este o situaţie foarte gravă. Este una care implică în mod clar intervenţia unui actor străin. Nu voi intra încă în detalii ample cu privire la acest aspect”, a declarat Marco Rubio luni seara în cadrul emisiunii „Hannity” a reţelei Fox News.

Secretarul de stat al SUA nu a oferit alte detalii specifice sau dovezi legate de incidentul de la baza RAF Fairford din vestul Marii Britanii.

Vă reamintim că poliția britanică a declarat un incident major la baza aeriană în urma arestării, duminică dimineață, a cinci bărbați suspectați de infracțiuni legate de explozivi și terorism. Guvernul britanic a convocat, de asemenea, o ședință de urgență a cabinetului.

Suspecți au fost eliberați pe cauțiune

Cei cinci suspecți au fost eliberați luni pe cauțiune, însă ancheta continuă. Poliția verifică inclusiv dacă aceștia ar fi putut acționa în numele unui stat străin.

Potrivit unei surse citate de Reuters, cele trei autoutilitare albe de mari dimensiuni cu care bărbații păreau să călătorească nu conțineau explozivi funcționali.

Sursa a mai precizat că intervenția poliției nu s-a bazat pe informații furnizate de serviciile de informații, ceea ce ar indica faptul că cei cinci nu se aflau sub supraveghere directă. Totodată, măsurile de securitate au fost sporite la bază, sugerând că autoritățile dețin informații potrivit cărora aceasta ar putea fi vizată.

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