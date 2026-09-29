Angajații AfD au ajuns să lucreze de acasă. Partidul trebuie să-și elibereze sediul din Berlin

Publicat 29 sept. 2026, 20:42 Sursă Die Welt

Personalul administrativ al partidului Alternativa pentru Germania (AfD) lucrează în prezent de acasă, după ce formațiunea trebuie să înceapă eliberarea sediului federal din Berlin. Situația este urmarea unui litigiu privind contractul de închiriere al imobilului din districtul Reinickendorf.

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