Angajații AfD au ajuns să lucreze de acasă. Partidul trebuie să-și elibereze sediul din Berlin

Personalul administrativ al partidului Alternativa pentru Germania (AfD) lucrează în prezent de acasă, după ce formațiunea trebuie să înceapă eliberarea sediului federal din Berlin. Situația este urmarea unui litigiu privind contractul de închiriere al imobilului din districtul Reinickendorf.
Un purtător de cuvânt al partidului a confirmat că angajații au trecut temporar la munca de acasă, în timp ce AfD continuă să caute un nou sediu pentru activitatea sa federală. Cea mai mare parte a spațiilor actuale trebuie eliberată până la 30 septembrie 2026, iar restul urmează să fie părăsit până la sfârșitul lunii decembrie.
Informația privind trecerea angajaților în regim de telemuncă a fost relatată și de presa germană pe 29 septembrie 2026. Potrivit Die Welt, căutarea unei noi proprietăți în Berlin continuă, iar partidul nu a oferit detalii despre viitoarea sa adresă.
Cum a început disputa privind sediul AfD
Conflictul dintre AfD și proprietarul imobilului a pornit de la o petrecere organizată de partid după alegerile federale din februarie 2025. Evenimentul a avut loc în curtea clădirii din nord-vestul Berlinului, unde AfD își desfășura activitatea federală.
Proprietarul a susținut că partidul a folosit suprafețe care nu făceau parte din spațiul închiriat. În plus, accesul în clădire a fost blocat timp de câteva ore de măsurile de securitate ale poliției, ceea ce ar fi împiedicat accesul celorlalți chiriași.
În urma incidentului, proprietarul a încercat să rezilieze contractul de închiriere, iar disputa a ajuns în instanță.
Landgericht Berlin a stabilit în septembrie 2025 că utilizarea curții și a fațadei în cadrul evenimentului a încălcat prevederile contractuale. Instanța a considerat însă că rezilierea extraordinară nu era valabilă, deoarece proprietarul nu transmisese anterior o somație, astfel încât AfD să poată remedia situația.
AfD trebuie să elibereze spațiile în mai multe etape
Hotărârea instanței nu a dus la evacuarea imediată a partidului. Judecătorii au stabilit însă că sediul federal trebuie eliberat în mai multe etape, în baza drepturilor de reziliere prevăzute în contractele de închiriere.
Cea mai mare parte a spațiilor trebuie eliberată până la 30 septembrie 2026. Pentru alte suprafețe au fost stabilite termene ulterioare, inclusiv 30 noiembrie și 31 decembrie 2026. Până la sfârșitul anului, AfD trebuie astfel să fi părăsit întregul spațiu vizat de hotărâre.
Contractele ar fi permis, în lipsa acestor termene speciale, continuarea închirierii până în 2027. Instanța a ținut însă cont de drepturile de reziliere prevăzute în contractele dintre părți.
Angajații au fost trimiși să lucreze de acasă
Pentru că termenul pentru eliberarea unei mari părți a sediului se apropie, angajații administrației federale AfD au început să lucreze de acasă.
Un purtător de cuvânt al partidului a declarat că și el lucrează în prezent de acasă. Potrivit informațiilor din interiorul formațiunii citate de presa germană, mai mulți angajați ai actualului sediu au trecut la rândul lor în regim de telemuncă.
Situația este una temporară, în condițiile în care partidul caută în continuare un nou spațiu care să poată găzdui activitatea conducerii și a personalului administrativ.
Ce caută partidul pentru noul sediu
Potrivit unor surse din cadrul partidului, AfD caută o proprietate care să poată îndeplini mai multe funcții. Viitorul sediu federal ar urma să fie folosit ca birou reprezentativ și adresă poștală, dar și pentru reuniunile consiliului executiv federal.
Spațiul ar trebui să permită, de asemenea, organizarea altor evenimente ale partidului, inclusiv petrecerile electorale.
AfD nu a oferit detalii despre o eventuală nouă adresă. Presa germană relatează că formațiunea continuă căutările pentru o proprietate situată mai central în Berlin.
Sediul din Reinickendorf, folosit de partid din 2022
Imobilul din districtul Reinickendorf, în nord-vestul Berlinului, găzduiește sediul federal al AfD din 2022. Disputa actuală a apărut în jurul modului în care au fost utilizate anumite spații ale proprietății în timpul evenimentului electoral din februarie 2025.
Instanța a stabilit că folosirea curții și a fațadei nu era acoperită de contractul de închiriere. În același timp, judecătorii au respins încercarea de a produce o evacuare imediată prin rezilierea extraordinară a contractului.
Hotărârea putea fi contestată la Kammergericht, instanța superioară din Berlin. În momentul pronunțării deciziei, proprietarul nu anunțase dacă va face apel.
Partidul nu anunță încă noua adresă
În condițiile în care prima etapă a evacuării trebuie finalizată până la 30 septembrie 2026, activitatea administrativă a AfD se desfășoară temporar de la distanță.
Partidul nu a precizat unde va funcționa viitoarea sa Bundesgeschäftsstelle și nici când ar putea fi anunțată noua locație. Căutarea este în continuare în desfășurare, iar obiectivul este găsirea unei proprietăți care să poată îndeplini funcțiile administrative și reprezentative ale sediului federal.