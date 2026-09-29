Șeful Pentagonului taie 20% din posturile de vârf din armata SUA, după ce i-a criticat pe „generalii supraponderali”

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 29 sept. 2026, 23:28

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, urmează să anunțe miercuri o nouă reducere a numărului de posturi destinate generalilor și amiralilor din armata Statelor Unite. Măsura ar urma să ajungă la 20% și reprezintă o extindere a reducerilor anunțate anterior de șeful Pentagonului.

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