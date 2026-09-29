Șeful Pentagonului taie 20% din posturile de vârf din armata SUA, după ce i-a criticat pe „generalii supraponderali”

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, urmează să anunțe miercuri o nouă reducere a numărului de posturi destinate generalilor și amiralilor din armata Statelor Unite. Măsura ar urma să ajungă la 20% și reprezintă o extindere a reducerilor anunțate anterior de șeful Pentagonului.
Reuters a relatat marți, citând doi oficiali americani, că planul va fi prezentat în timpul unui discurs susținut la Quantico, în statul Virginia.
Hegseth va vorbi în fața a sute de ofițeri și militari cu grade inferioare, cărora le va prezenta prioritățile sale pentru armata americană. Evenimentul are loc la un an după discursul susținut de secretarul apărării la aceeași bază militară.
Pentagonul vrea să reducă cu 20% posturile pentru generali și amirali
Planul pregătit de Pentagon prevede diminuarea cu 20% a numărului de posturi destinate ofițerilor cu rang înalt, de la una la patru stele. Reducerea vizează atât pozițiile ocupate de generali, cât și pe cele destinate amiralilor.
Potrivit oficialilor citați de Reuters, măsura extinde planul anunțat anterior de Hegseth, care prevedea o reducere de cel puțin 10% a numărului total de posturi pentru generali și amirali.
Reducerea nu ar urma să însemne concedierea în masă a militarilor aflați deja în funcții. Unul dintre oficialii americani a explicat că, în cazul anumitor posturi viitoare, rangul necesar pentru ocuparea lor va fi modificat, în timp ce alte poziții vor fi eliminate.
Măsura vine după alte reduceri dispuse de Hegseth
Secretarul american al apărării a început încă de anul trecut restructurarea conducerii militare. În cadrul acestor măsuri, Hegseth a dispus o reducere de 20% a numărului de ofițeri cu patru stele.
Planul actual merge mai departe și extinde reducerea la posturile pentru generali și amirali din întreaga structură militară. Potrivit relatării Reuters, Hegseth urmărește astfel diminuarea numărului de poziții de conducere de rang înalt.
Wall Street Journal relatează, de asemenea, că noua țintă de 20% dublează reducerea generală de 10% stabilită în 2025, iar serviciile militare ar urma să finalizeze reducerile până la 1 ianuarie 2027.
Ce va anunța Hegseth la Quantico
Discursul de miercuri va fi susținut în fața a sute de militari cu grade inferioare și face parte dintr-un eveniment prin care secretarul apărării își va prezenta prioritățile pentru forțele armate americane.
Spre deosebire de reuniunea organizată la Quantico în urmă cu un an, când Hegseth s-a adresat unui număr mare de generali și amirali, publicul de miercuri va fi format în principal din militari cu grade mai mici. Reuters notează că discursul va avea loc la un an după ce secretarul apărării a prezentat la aceeași bază militară viziunea sa asupra armatei americane.
Noul plan privind posturile de conducere este una dintre măsurile prin care Hegseth continuă restructurarea Pentagonului.
Hegseth a criticat anul trecut „generalii supraponderali”
Evenimentul de miercuri are loc la aproximativ un an după un discurs în care Pete Hegseth a criticat dur ceea ce a numit „generalii supraponderali” și inițiativele referitoare la diversitate.
La acel moment, secretarul american al apărării a vorbit în fața generalilor și amiralilor americani reuniți la Quantico. Discursul a devenit unul dintre momentele importante ale campaniei sale pentru schimbarea structurii și culturii din cadrul Pentagonului.
Noua reuniune are însă o structură diferită, întrucât Hegseth urmează să se adreseze unor cadre militare cu grade inferioare și personalului înrolat. Potrivit informațiilor publicate marți, reducerea posturilor de conducere va fi una dintre măsurile prezentate în cadrul discursului.
Planul se înscrie în seria de modificări prin care Hegseth încearcă să reducă numărul funcțiilor de conducere de rang înalt din armata Statelor Unite, prin eliminarea unor poziții și schimbarea rangului necesar pentru ocuparea altora.