Moment istoric într-o țară islamică. Prima femeie premier se pregătește să preia funcția în fruntea guvernului

Publicat 29 sept. 2026, 23:47 Actualizat 30 sept. 2026, 00:03

Marocul se pregătește să aibă pentru prima dată în istoria sa o femeie în funcția de șef al guvernului. Regele Mohammed al VI-lea a numit-o marți pe Fatima Ezzahra El Mansouri în această poziție și i-a încredințat misiunea de a forma noul cabinet, după alegerile parlamentare din 23 septembrie.

Distribuie articolul