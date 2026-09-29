Moment istoric într-o țară islamică. Prima femeie premier se pregătește să preia funcția în fruntea guvernului
Fatima Ezzahra El Mansouri. Foto: Profimedia
Marocul se pregătește să aibă pentru prima dată în istoria sa o femeie în funcția de șef al guvernului. Regele Mohammed al VI-lea a numit-o marți pe Fatima Ezzahra El Mansouri în această poziție și i-a încredințat misiunea de a forma noul cabinet, după alegerile parlamentare din 23 septembrie.
Numirea a fost anunțată de Palatul Regal și confirmată de agențiile internaționale de presă. Reuters și Associated Press relatează că El Mansouri devine prima femeie care ocupă funcția de prim-ministru în Maroc și a doua femeie din lumea arabă care ajunge într-o asemenea poziție, după tunisiana Najla Bouden, premier între 2021 și 2023.
Partidul din care face parte El Mansouri a câștigat cele mai multe mandate
Fatima Ezzahra El Mansouri are 50 de ani și este coordonatoarea conducerii colective a Partidului pentru Autenticitate și Modernitate (PAM), formațiune care a obținut cel mai mare număr de mandate la alegerile parlamentare din 23 septembrie.
PAM a câștigat 97 dintre cele 395 de locuri din Camera Reprezentanților. Pe următoarele poziții s-au clasat Adunarea Națională a Independenților, cu 66 de mandate, și Partidul Istiqlal, cu 65 de mandate. Rezultatele au făcut ca formațiunea condusă de El Mansouri să fie prima chemată să formeze noul guvern.
Victoria electorală nu îi oferă însă PAM o majoritate absolută. Pentru a putea forma guvernul, El Mansouri va trebui să poarte negocieri cu alte formațiuni politice și să construiască o coaliție.
Regele este cel care numește șeful guvernului
Numirea lui El Mansouri se bazează pe articolul 47 din Constituția Marocului. Potrivit acestei prevederi, regele numește șeful guvernului din cadrul partidului care obține cele mai multe mandate în alegerile pentru Camera Reprezentanților.
În cazul scrutinului din 23 septembrie, PAM a ajuns pe primul loc, dar cele 97 de mandate sunt mult sub cele 198 necesare pentru obținerea unei majorități absolute.
Prin urmare, una dintre primele sarcini ale viitorului premier va fi negocierea unei formule de guvernare cu celelalte partide. Reuters notează că formațiunea lui El Mansouri a semnalat deja disponibilitatea pentru negocieri de coaliție.
El Mansouri promite „soluții practice și realiste”
După întâlnirea cu regele Mohammed al VI-lea, Fatima Ezzahra El Mansouri s-a declarat „onorată” de misiunea primită.
Ea a anunțat că vor începe consultările atât în interiorul partidului, cât și cu celelalte formațiuni politice, pentru constituirea noului cabinet.
El Mansouri a spus că viitorul guvern va veni cu „soluții practice și realiste”, acordând o atenție specială așteptărilor tinerilor.
Tema este una importantă în contextul politic actual din Maroc. Participarea la alegerile parlamentare din 23 septembrie a fost de aproximativ 38%, în scădere față de scrutinul precedent, iar presa internațională a legat nivelul redus al prezenței de nemulțumirile existente în rândul populației tinere.
Cine este prima femeie care va conduce guvernul Marocului
Fatima Ezzahra El Mansouri este avocat de profesie. Ea a ocupat anterior funcția de primar al orașului Marrakesh și se află de mai mulți ani în structurile politice și administrative ale Marocului.
Din 2021, El Mansouri deține portofoliul amenajării teritoriului, urbanismului, locuințelor și politicii urbane. În 2024, a devenit membră a conducerii colective a PAM, structură formată din trei persoane.
Associated Press o descrie drept o figură importantă a PAM și amintește că, înainte de numirea ca premier, ea era ministru al urbanismului și locuințelor și primar al Marrakeshului.
El País notează, la rândul său, că El Mansouri este juristă de formație și a studiat în Franța, iar cariera sa politică este strâns legată de orașul Marrakesh și de administrația locală.
A doua femeie premier din lumea arabă
Numirea lui El Mansouri are o semnificație istorică și în afara Marocului. Ea devine a doua femeie din lumea arabă care ajunge în funcția de prim-ministru.
Prima a fost Najla Bouden, numită premier al Tunisiei în octombrie 2021. Mandatul acesteia s-a încheiat în august 2023.
Pentru Maroc, însă, numirea este o premieră națională. Nicio femeie nu a mai ocupat până acum funcția de șef al guvernului.
Noul guvern va avea de gestionat investiții importante
Viitorul executiv va prelua conducerea într-o perioadă în care Marocul se pregătește pentru investiții importante legate de organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2030. Marocul va găzdui competiția împreună cu Spania și Portugalia.
Al Jazeera notează că noua coaliție guvernamentală va trebui să gestioneze inclusiv alocarea unor investiții de amploare în perspectiva turneului final din 2030. În același timp, noul executiv va avea de răspuns unor probleme economice și sociale care au fost importante în campania electorală și în nemulțumirile manifestate de tineri.
Reuters amintește, de asemenea, că noul parlament va avea un rol important în supravegherea pregătirilor pentru evenimentele sportive din 2030 și în gestionarea unor investiții majore.
El Mansouri trebuie să formeze o coaliție
Deși PAM a câștigat alegerile parlamentare, rezultatul nu îi permite să guverneze singur. Cele 97 de mandate obținute sunt cu mult sub pragul de 198 de locuri necesar pentru majoritatea absolută în Camera Reprezentanților.
El Mansouri va trebui astfel să discute cu celelalte formațiuni pentru formarea unei majorități parlamentare și alcătuirea noului cabinet.
Alegerile au modificat și echilibrul dintre principalele partide. Adunarea Națională a Independenților a obținut 66 de locuri, iar Istiqlal 65. Partidul Justiției și Dezvoltării, o formațiune islamistă, a revenit în prim-plan și a obținut 54 de mandate, dar a anunțat că va rămâne în opoziție, potrivit Reuters.
Noua etapă politică începe, astfel, cu negocieri pentru formarea guvernului, iar Fatima Ezzahra El Mansouri are misiunea de a construi majoritatea necesară pentru noul executiv.
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