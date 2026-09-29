Brexitul ajunge să fie regretat la Londra. Premierul britanic spune că a făcut „mai mult rău decât bine”

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 29 sept. 2026, 23:12

Premierul britanic Andy Burnham a declarat că Brexitul a făcut „mai mult rău decât bine” pentru Regatul Unit și a anunțat că va prezenta, în cursul acestui an, mai multe variante privind relația pe termen lung cu Uniunea Europeană.

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