Brexitul ajunge să fie regretat la Londra. Premierul britanic spune că a făcut „mai mult rău decât bine”
Andy Burnham. Foto: Profimedia
Premierul britanic Andy Burnham a declarat că Brexitul a făcut „mai mult rău decât bine” pentru Regatul Unit și a anunțat că va prezenta, în cursul acestui an, mai multe variante privind relația pe termen lung cu Uniunea Europeană.
Declarațiile au fost făcute marți, la Liverpool, în timpul conferinței Partidului Laburist. Discursul marchează o schimbare de ton față de poziția adoptată anterior de partid și deschide discuția despre o apropiere mai mare de UE, fără ca Burnham să fi anunțat însă revenirea Regatului Unit în blocul comunitar. Reuters relatează că premierul britanic intenționează să caute un consens în privința viitoarelor relații cu Uniunea Europeană.
Andy Burnham spune că Brexitul a făcut mai mult rău decât bine
În discursul susținut în fața membrilor Partidului Laburist, Andy Burnham a afirmat că Regatul Unit nu poate stabili o direcție clară pentru următoarele decenii fără să lămurească relația pe termen lung cu Uniunea Europeană.
„Nu vom oferi Marii Britanii calea clară de care avem nevoie pentru restul secolului până când nu vom decide asupra unei relații pe termen lung cu ceea ce rămâne principala noastră piață de desfacere”, a declarat premierul britanic.
Burnham a spus că actuala situație nu poate fi considerată satisfăcătoare și a formulat una dintre cele mai directe evaluări ale Brexitului făcute până acum de un premier britanic.
„Nu pot spune că situația actuală este satisfăcătoare. Brexitul a făcut mai mult rău decât bine”, a adăugat el.
The Guardian notează că discursul de la Liverpool marchează o îndepărtare de liniile roșii stabilite în perioada guvernării lui Keir Starmer și o deschidere către o relație pe termen lung diferită cu Uniunea Europeană.
Regatul Unit ar putea analiza mai multe variante
Burnham a sugerat că guvernul nu se limitează la o singură soluție și că urmează să prezinte mai multe posibilități pentru relația dintre Marea Britanie și partenerii săi europeni.
„Așadar, voi profita de ocazia summitului (dintre Regatul Unit și UE) pentru a vă prezenta - și a prezenta țării - ceea ce consider a fi diferitele opțiuni privind relația pe termen lung a Marii Britanii cu partenerii noștri europeni. Și există diverse opțiuni (...). Voi vedea dacă putem ajunge la un consens asupra uneia dintre ele, care să ne ofere claritate cu privire la poziția noastră și la viitorul continentului în care trăim”, a spus premierul britanic.
În relatarea sa despre discurs, Reuters arată că Burnham intenționează să prezinte mai târziu în acest an opțiunile pentru relația pe termen lung cu UE și să încerce să obțină un consens în jurul uneia dintre acestea.
Premierul nu a anunțat că Regatul Unit va reveni în Uniunea Europeană. Totuși, declarațiile sale lasă deschisă discuția privind o apropiere mai amplă de blocul comunitar. The Times a interpretat discursul drept o deschidere inclusiv către posibilitatea revenirii în UE, în timp ce The Independent a relatat despre apropierea treptată a guvernului de o astfel de perspectivă.
Ce s-a schimbat față de politica laburistă privind Brexitul
În programul electoral laburist din 2024 existau „linii roșii” care excludeau revenirea Regatului Unit în uniunea vamală sau în piața unică europeană.
Discursul lui Burnham sugerează că aceste limite ar putea fi reconsiderate în cadrul unei discuții mai largi despre relația pe termen lung cu Uniunea Europeană. The Guardian a remarcat că poziția premierului se îndepărtează de limitele stabilite în perioada lui Keir Starmer.
Burnham a susținut că Marea Britanie trebuie să decidă asupra unei relații stabile cu ceea ce el a descris drept principala piață de desfacere a țării. El a legat această decizie de necesitatea de a obține o direcție economică mai clară pentru următoarele decenii.
Premierul britanic a afirmat, de asemenea, că Regatul Unit a „pierdut o parte din controlul” asupra economiei și imigrației după ieșirea din Uniunea Europeană.
Summitul Regatului Unit – UE va avea un rol important
Un summit între Regatul Unit și Uniunea Europeană este așteptat să ofere cadrul pentru discuțiile privind viitoarea relație dintre cele două părți. În relatările de marți, presa britanică indică faptul că reuniunea este așteptată mai târziu în acest an.
Burnham a spus că printre subiectele care vor fi discutate se află și modul în care Regatul Unit și UE pot coopera în domeniul imigrației. El a menționat, de asemenea, necesitatea unor măsuri pentru industriile britanice afectate de Brexit. The Guardian a redat aceste elemente ca parte a planului prezentat de premier în discursul de la Liverpool.
Potrivit Reuters, Burnham vede summitul ca pe o oportunitate de a prezenta opțiunile pentru relația pe termen lung cu partenerii europeni și de a încerca să ajungă la un consens asupra uneia dintre acestea.
Mediul de afaceri salută ideea unei direcții mai clare
Schimbarea de ton privind relația cu Uniunea Europeană a atras și reacții din partea mediului de afaceri britanic.
The Times relatează că promisiunea lui Burnham de a prezenta mai multe variante pentru viitoarea relație cu UE a fost primită pozitiv de organizații precum Confederation of British Industry și British Chambers of Commerce, precum și de reprezentanți ai micilor companii.
Discuția se concentrează astfel nu doar pe dimensiunea politică a Brexitului, ci și pe efectele asupra companiilor britanice și asupra relațiilor comerciale cu Uniunea Europeană.
O nouă dezbatere despre viitorul relației cu Europa
Declarațiile lui Andy Burnham readuc Brexitul în centrul dezbaterii politice britanice. Premierul spune că actuala relație cu UE nu este suficientă și că Regatul Unit are nevoie de o decizie privind direcția pe termen lung.
Pentru moment, guvernul britanic vorbește despre mai multe opțiuni și despre găsirea unui consens, nu despre o decizie de revenire în Uniunea Europeană. În același timp, faptul că premierul a afirmat public că Brexitul a făcut „mai mult rău decât bine” marchează o schimbare importantă față de pozițiile adoptate de guvernele britanice precedente.
The Independent a relatat că un ministru al guvernului, Louise Haigh, a descris actuala relație cu UE drept una care „nu funcționează”, în timp ce întrebarea privind o eventuală revenire în UE nu a primit un răspuns definitiv.
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