Atacuri aeriene rusești asupra Kievului: un copil a murit, iar cinci persoane au fost rănite

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 sept. 2026, 07:10

Un copil a fost ucis, iar alte cinci persoane au fost rănite în urma unor atacuri aeriene rusești desfășurate miercuri dimineață în Kiev și în regiunea din jurul capitalei Ucrainei, potrivit oficialilor locali citați de Reuters.

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