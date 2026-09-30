Atacuri aeriene rusești asupra Kievului: un copil a murit, iar cinci persoane au fost rănite

Un copil a fost ucis, iar alte cinci persoane au fost rănite în urma unor atacuri aeriene rusești desfășurate miercuri dimineață în Kiev și în regiunea din jurul capitalei Ucrainei, potrivit oficialilor locali citați de Reuters.
Atacurile au provocat incendii și au produs pagube unor locuințe și obiective civile. Autoritățile au raportat intervenții ale echipelor de urgență în mai multe zone afectate.
Incendii și explozii în Kiev
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că atacurile au dus la izbucnirea unor incendii în capitală. Flăcările au afectat case particulare, dar și un magazin și un depozit.
Două persoane au fost rănite în urma incidentelor produse în oraș, potrivit edilului. Un martor al Reuters a relatat că a auzit explozii în Kiev în timpul atacurilor.
Autoritățile au intervenit pentru limitarea efectelor loviturilor și pentru evaluarea pagubelor produse în zonele afectate.
Un copil a fost ucis în regiunea Kiev
Tymur Tkachenko, guvernatorul regiunii Kiev, a precizat că un atac cu rachete și drone a provocat moartea unui copil și rănirea altor trei persoane.
Potrivit oficialului ucrainean, atacurile au afectat mai multe categorii de obiective și bunuri. Au fost raportate pagube la infrastructură, locuințe, depozite și autovehicule.
Bilanțul comunicat de autoritățile locale indică astfel un mort și cinci răniți în Kiev și în regiunea înconjurătoare.
Atacurile aeriene continuă să vizeze capitala Ucrainei
Noul atac are loc în contextul intensificării loviturilor aeriene rusești asupra Kievului și a altor localități din Ucraina. În ultimele zile, capitala a fost vizată în mod repetat de atacuri cu drone și rachete.
Pe 28 septembrie, atacurile rusești asupra Ucrainei au provocat cel puțin 10 morți și peste 80 de răniți, potrivit Reuters. În Kiev, o dronă a lovit inclusiv clădirea Academiei Naționale de Științe, unde au fost raportate victime.
Cu o zi înainte, atacurile cu drone au provocat victime și în localități din apropierea capitalei. În Sofiia Borșciagivka, o suburbie a Kievului, două persoane au fost ucise și aproximativ zece au fost rănite după ce o dronă a lovit o piață.
Autoritățile ucrainene continuă să evalueze amploarea pagubelor produse de atacurile de miercuri dimineață.