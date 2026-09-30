Germania și alte cinci țări amenință să blocheze bugetul UE. Cer reduceri de sute de miliarde de euro

Scris de Darius Stănescu Publicat: 30 sept. 2026, 08:45

Cancelarul german Friedrich Merz și liderii altor cinci state europene amenință să blocheze acordul privind bugetul UE pentru perioada 2028–2034 dacă propunerea Comisiei Europene nu este redusă cu „sute de miliarde” de euro. Cele șase țări cer schimbarea priorităților de finanțare, cu mai mulți bani pentru apărare și companii inovatoare și mai puține fonduri pentru agricultură și regiunile sărace.

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