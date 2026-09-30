Alertele aeriene costă Ucraina 45 de milioane de dolari pe oră. Kievul caută soluții pentru a menține economia în funcțiune

Scris de Darius Stănescu Publicat: 30 sept. 2026, 09:26

Alertele aeriene care blochează activitatea economică din Ucraina provoacă pierderi de aproximativ 45 de milioane de dolari pe oră, potrivit unei estimări a ministrului ucrainean al Economiei. În fața atacurilor rusești tot mai intense asupra infrastructurii industriale și logistice, autoritățile de la Kiev încearcă să mențină firmele în funcțiune, fără să compromită siguranța angajaților.

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