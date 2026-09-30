Explozie într-un imobil din Elveția: patru persoane au fost rănite, una grav

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 sept. 2026, 10:30

Un incident grav s-a produs în orașul Neuchâtel, din nord-vestul Elveției, unde o explozie a avut loc într-un apartament situat într-un imobil locuit. Patru persoane au fost rănite, iar una dintre victime se află în stare gravă și a fost transportată de urgență la spital cu un elicopter.

Distribuie articolul