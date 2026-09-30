Explozie într-un imobil din Elveția: patru persoane au fost rănite, una grav

Un incident grav s-a produs în orașul Neuchâtel, din nord-vestul Elveției, unde o explozie a avut loc într-un apartament situat într-un imobil locuit. Patru persoane au fost rănite, iar una dintre victime se află în stare gravă și a fost transportată de urgență la spital cu un elicopter.
Explozia s-a produs marți în jurul prânzului, într-un apartament din clădire, iar în urma deflagrației a izbucnit și un incendiu, arată AFP. Cauza incidentului nu era cunoscută imediat, potrivit Poliției cantonale din Neuchâtel.
Georges-André Lozouet, purtător de cuvânt al Poliției din Neuchâtel, a confirmat că patru persoane au fost rănite. Una dintre victime a suferit răni grave și a necesitat transportul aerian către o unitate medicală.
Incendiul izbucnit după explozie a fost stins
Deflagrația a fost urmată de un incendiu care a afectat apartamentul. Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor, iar focul a fost ulterior lichidat.
Imaginile publicate de televiziunea publică elvețiană RTS surprind flăcări și un nor dens de fum ieșind pe ferestrele unui apartament aflat la primul etaj al clădirii. Fațada imobilului a fost, de asemenea, avariată în partea inferioară.
Deși incendiul a fost stins, zona din apropierea imobilului a rămas închisă până marți seară, în timp ce autoritățile au desfășurat verificări și au început cercetările pentru stabilirea cauzelor exploziei.
Ancheta a fost preluată de poliția judiciară
Parchetul cantonului Neuchâtel a deschis o anchetă penală pentru a stabili exact cum s-a produs explozia. Poliția judiciară a fost însărcinată să efectueze cercetările.
Autoritățile nu au stabilit deocamdată cauza deflagrației. Potrivit reprezentantului Poliției din Neuchâtel, anchetatorii iau în calcul toate ipotezele, inclusiv posibilitatea ca explozia să fi fost provocată accidental.
Investigația urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul, precum și ce a declanșat explozia în apartamentul din imobilul locuit.