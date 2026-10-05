Tentativă de spargere la Muzeul Nissim de Camondo din Paris. Un bărbat a fost reținut

Incident de securitate la Muzeul Nissim de Camondo din Paris. Un bărbat a fost reținut după ce ar fi pătruns în clădire în timpul unei tentative de furt. Potrivit autorităților franceze, până în acest moment nu există indicii că vreo operă de artă ar fi fost sustrasă.
Parchetul din Paris a anunțat că suspectul a fost plasat în arest preventiv în urma incidentului produs sâmbătă seara. În acest caz a fost deschisă o anchetă pentru tentativă de furt prin efracție într-o locuință sau într-un depozit, conform AFP.
Investigația este desfășurată de polițiștii din arondismentul 8 al capitalei franceze, zona în care se află muzeul. Autoritățile încearcă să stabilească exact cum a reușit suspectul să pătrundă în imobil și care au fost intențiile sale.
Cum ar fi intrat suspectul în muzeu
Potrivit informațiilor publicate de presa franceză, bărbatul ar fi ajuns în zona din spatele clădirii, traversând grădinile Muzeului Nissim de Camondo. Ulterior, acesta ar fi spart o fereastră și ar fi intrat în interior.
Parchetul din Paris a confirmat că suspectul a pătruns în muzeu. Acesta s-a născut în anul 1998, însă anchetatorii nu au făcut publice, deocamdată, alte informații despre identitatea sau eventualele sale antecedente.
Autoritățile verifică dacă bărbatul a acționat singur și dacă tentativa de furt a fost pregătită în prealabil.
Din primele informații, incidentul nu s-a soldat cu dispariția unor obiecte din colecția muzeului. „Nicio operă de artă pare că nu a fost furată”, au transmis reprezentanții Parchetului.
Muzeul este închis pentru renovare
Tentativa de spargere este cu atât mai neobișnuită cu cât Muzeul Nissim de Camondo nu este în prezent deschis publicului. Instituția se află în proces de renovare și este programată să își redeschidă porțile abia în anul 2030.
Muzeul găzduiește una dintre colecțiile importante de artă decorativă franceză din secolul al XVIII-lea. Clădirea și obiectele aflate în interior au o valoare istorică și artistică deosebită, ceea ce transformă securitatea imobilului într-o prioritate pentru autorități.
Ancheta urmează să stabilească dacă suspectul urmărea să fure anumite obiecte sau dacă pătrunderea în clădire a avut un alt scop.
O nouă problemă de securitate pentru muzeele din Franța
Incidentul de la Muzeul Nissim de Camondo se produce pe fondul unei serii de furturi și tentative de furt care au vizat instituții culturale din Franța.
Unul dintre cele mai răsunătoare cazuri recente a fost jaful de la Muzeul Luvru, care a atras atenția întregii lumi în octombrie 2025 și a readus în discuție măsurile de securitate din marile muzee franceze.
În urma acestor incidente, Ministerul Culturii din Franța a recomandat, în luna iulie, ca anumite obiecte expuse în vitrine să fie retrase temporar. Măsura a făcut parte dintr-un plan mai amplu destinat consolidării securității instituțiilor culturale.
27 de bijuterii furate de la Muzeul Lalique
Printre instituțiile afectate s-a numărat și Muzeul Lalique din Wingen-sur-Moder, în departamentul Bas-Rhin. La începutul lunii iulie, 27 de piese de bijuterie au fost furate de aici. Valoarea totală a obiectelor dispărute a fost estimată la peste 4,5 milioane de euro.
Muzeul Lalique a fost închis pentru lucrări de securizare după furt, iar instituția a anunțat că este programată să se redeschidă pe 28 noiembrie.