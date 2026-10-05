Tentativă de spargere la Muzeul Nissim de Camondo din Paris. Un bărbat a fost reținut

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 oct. 2026, 11:50

Incident de securitate la Muzeul Nissim de Camondo din Paris. Un bărbat a fost reținut după ce ar fi pătruns în clădire în timpul unei tentative de furt. Potrivit autorităților franceze, până în acest moment nu există indicii că vreo operă de artă ar fi fost sustrasă.

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