Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 oct. 2026, 17:45

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a cerut rușilor să se bazeze exclusiv pe informațiile oficiale, după apariția unor relatări despre un posibil focar de ciumă în regiunea Irkutsk. Suspiciunile au apărut în urma decesului unei angajate a Institutului Anti-Ciumă din Irkutsk, însă informațiile prezentate nu confirmă existența unei epidemii.

Distribuie articolul