Kremlinul reacționează la suspiciunile de ciumă din Rusia: „Nu ascultați zvonurile”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a cerut rușilor să se bazeze exclusiv pe informațiile oficiale, după apariția unor relatări despre un posibil focar de ciumă în regiunea Irkutsk. Suspiciunile au apărut în urma decesului unei angajate a Institutului Anti-Ciumă din Irkutsk, însă informațiile prezentate nu confirmă existența unei epidemii.
Peskov: „Nu ascultați zvonurile”
Dmitri Peskov a indicat Rospotrebnadzor, autoritatea rusă responsabilă de protecția consumatorilor și supravegherea sănătății publice, drept sursa oficială de informații în acest caz.
„Agenția principală cu expertiză în acest domeniu este Rospotrebnadzor. Ar trebui să ne bazăm pe declarațiile oficiale ale Rospotrebnadzor, fără a asculta zvonuri, speculații și așa mai departe. Rospotrebnadzor are personal de profesioniști cu înaltă calificare în acest domeniu”, a declarat Peskov, citat de Meduza.
Decesul care a declanșat suspiciunile
Relatările despre un posibil focar de ciumă în regiunea Irkutsk au început după ce o angajată a Institutului Anti-Ciumă din Irkutsk a murit într-un spital din orașul Șelehov.
Mai multe publicații au scris că femeia ar fi putut avea ciumă pneumonică. Rospotrebnadzor a precizat însă că, oficial, cauza decesului a fost „pneumonie de etiologie necunoscută”, fără să confirme suspiciunile privind ciuma.
Avertisment șters și relatări despre carantină
Pe 3 octombrie, autoritățile din Șelehov au publicat pe rețelele de socializare un avertisment prin care recomandau evitarea călătoriilor în oraș. Mesajul a fost șters la scurt timp.
Pe 4 octombrie, publicația „Oamenii din Baikal” a relatat că mai multe spitale din Irkutsk ar fi fost închise pentru carantină. Potrivit Meduza, informația nu a fost confirmată sau infirmată, ceea ce a alimentat zvonurile despre un posibil focar.
Situația, urmărită în SUA și Europa
Potrivit informațiilor citate de Meduza, autorități americane și europene au declarat că sunt la curent cu relatările despre o posibilă epidemie de ciumă și că „monitorizează îndeaproape” evoluțiile din regiunea Irkutsk.
Informațiile disponibile nu confirmă existența unui focar de ciumă, iar relatările despre carantina din spitale rămân neconfirmate.