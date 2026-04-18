Seara de vineri s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru un tânăr de 24 de ani care explora zona împădurită dintre localitățile Rebrișoara și Coșbuc. În jurul orei 19:50, liniștea unei pauze de traseu a fost spulberată în momentul în care acesta a observat prezența unui urs în imediata sa apropiere. Într-o tentativă disperată de a scăpa de animalul care începuse să îl urmărească, motociclistul a fost forțat să ia decizii radicale, abandonându-și treptat echipamentul și, în cele din urmă, chiar și motocicleta, pentru a putea înainta mai rapid prin desișul pădurii.

O intervenție la limita supraviețuirii în teren accidentat

Imediat după apelul disperat la numărul unic de urgență 112, jandarmii din cadrul Inspectoratului Județean Bistrița-Năsăud au declanșat o misiune de salvare contracronometru. Pe tot parcursul deplasării forțelor de ordine către zona indicată, echipajul a menținut un contact telefonic permanent cu victima. Vocea tânărului, marcată de o panică, a ghidat salvatorii printr-un teren accidentat și periculos, într-un moment în care vizibilitatea scăzută și configurația dificilă a zonei împădurite transformau căutările într-o provocare uriașă pentru salvatori.

Final tensionat și transportul de urgență la spital

Eforturile jandarmilor au culminat cu localizarea tânărului, care a fost găsit într-o stare avansată de șoc și epuizat fizic după efortul supraomenesc de a se salva. Deși, în mod miraculos, acesta nu prezenta răni provocate de animalul sălbatic, trauma psihică și epuizarea severă au făcut necesară intervenția medicilor. Jandarmii l-au escortat pe bărbat prin pădure până la punctul de acces unde un echipaj de prim-ajutor era deja mobilizat, acesta fiind preluat și transportat de urgență la spital pentru îngrijiri de specialitate și monitorizare.