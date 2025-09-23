Cum s-a desfășurat intervenția

Apelul la 112 a fost făcut de o femeie din Iași, colega victimei, care și-a exprimat temerile cu privire la siguranța acesteia. La fața locului, polițiștii au constatat că ușa locuinței era blocată cu sârmă. Forțând intrarea, aceștia au găsit femeia închisă într-o cameră, cu leziuni vizibile pe față.

Bărbatul aflat în locuință a atras atenția prin comportamentul său suspect, iar autoritățile au acționat rapid pentru protejarea victimei.

Măsuri de protecție și anchetă

Femeia a primit imediat îngrijiri medicale și asistență, iar cazul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale Vrancea, sub coordonarea procurorului de caz.

În urma evaluării riscului, s-a constatat că victima se afla în pericol iminent. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, iar bărbatul a fost monitorizat electronic pentru a asigura siguranța victimei.