Conform sursei citate, în urma cercetărilor într-un dosar penal privind infracțiunile de furt în scop de folosință, conducere sub influența băuturilor alcoolice și conducere fără permis, lucrătorii Poliției orașului Eforie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au reținut un bărbat, de 20 de ani, suspectat de comiterea faptelor.



''Din cercetări a reieșit faptul că, în noaptea de 5/6 decembrie a.c., cel în cauză ar fi sustras un autoturism, de pe o stradă din localitatea Eforie Sud, pe care l-ar fi condus pe mai multe străzi, după care ar fi intrat în coliziune cu un autoturism care se afla parcat, rezultând pagube materiale. Bărbatul a fost identificat, în scurt timp, de către polițiști, iar din verificări a reieșit faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge'', se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanța.



Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca în ziua în curs să fie prezentat procurorului de caz, cu propunere de sesizare a instanței de judecată în vederea arestării preventive pentru 30 de zile