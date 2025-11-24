Mai mult, faptul că Nicușor Dan cerea încă de atunci sistemului să înceapă de urgență persecutarea lui Călin Georgescu, lucru care se întâmplă chiar acum la insistențele președintelui, arată clar că toate lucrurile decurg conform planului, mai spune Turcescu.

Manevra prin care sistemul l-a impus pe Nicușor la Cotroceni

„Nicușor Dan vorbește exact cu aceleași cuvinte pe care le-au scris mai târziu Serviciile de Informații în celebrele rapoarte din CSAT.

Acest lucru ne arata că Nicușor Dan era în piesă încă din noaptea aia.

Acest lucru ne arată că anularea alegerilor a fost chestiune premeditată...oamenii știau ca Georgescu va ieși pe locul 1 la aceste alegeri. Care oameni? Băieții, sistemul, băieții din sistem... ei văzuseră că aceste alegeri vor fi câștigate Călin Georgescu, văzuseră mobilizarea extraordinară din online, făcuseră sondajele de opinie. Au încercat în fel și chip sa oprească ascensiunea lui Călin Georgescu...și nu s-a putut.

Și atunci...bă, l-au trimis pe ăsta care nu leagă două vorbe de fel...și dintr-o dată în studio-ul de la B1 TV...unde era invitat...a stat puțin că știți că dacă îl ții puțin în priză se arde. A stat puțin cât să livreze exact mesajul ăsta. Noi eram toți năuciți, nu înțelegeam cum de se întâmplase una ca asta.

Unii habar nu aveau cine e Călin Georgescu, alții ziceau că e o surpriză extraordinară...și deodată Nicușor Dan...care nici televizor nu avea acasă, deci era total decuplat de lumea politică. El era în lumea lui.

Dintr-o dată, a venit la B1 TV, la două ore de la închiderea urnelor și spunea că se cerceteze boții și tiriboții de pe TikTok, conturi. Exact narativul oficial, care la câteva zile distanță, de la acest moment...a fost pus în undă...rostogolit de toate oficialele, sistemul, de toți influencerii, de toți politicienii...și în cele din urmă a provocat anularea alegerilor din 6 decembrie. Deci, voi vă dați seama din această secvență? Că oamenii n-au minte multă, ăsta nici atât. Din această secvență se vede clar că ei i-au dat misiune lui Nicușor Dan: te duci în noaptea aia și anunți că trebuie anchetată ascensiunea lui Călin Georgescu.”, a transmis Robert Turcescu.