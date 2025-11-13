Robert Turcescu: „Nevoia poporului e simplă, vrea să trăiască bine!”

„O stare de disperare legată de scăderea nivelului de trai la un nivel nemaiîntâlnit după 1990. Și ăia care se considerau pana deunăzi bogați sau cu bani în buzunar, încep să simtă că traiul e din ce în ce mai prost.

Despre cei săraci ce să mai vorbim? Sunt și mai săraci decât erau.

Când încerci să găsești țap ispășitor pentru nenorocirea în care a ajuns țara... nu faci altceva decât să induci în rândul populației acestei țări - o stare de confuzie, de derută.

Și atunci iese lumea în stradă... că asta este. Care e soluția? Habar n-am.

Ar fi trebuit să fie despre satisfacerea nevoilor poporului... care vrea lucruri destul de simple: să trăiască bine.”, a transmis jurnalistul Robert Turcescu.