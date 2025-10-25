Jurnalistul spune despre prim-ministru că este un mincinos notoriu și că este de fapt reprezentantul unei oligarhii care conduce România și face ce vrea fără restricții.

Robert Turcescu: „Ilie Sărăcie e un mincinos notoriu!”

„Ce-a crezut toată lumea, mă, că vine preacinstitul Ilie de la Oradea care nu e ca miticii din București, omul are mare obraz, e fin.

Ilie Sărăcie e un mincinos notoriu.

Poți să-l scoți la București la plimbare, da, nu iese, bă, dorința de parvenire din el așa ușor. Omul a stat luni de zile într-o locuință de la R.A.P.P.S. care nu era destinată locuirii de către miniștrii prim-miniștri, ci doar pentru șef de stat.

L-au lăsat să se mute. Ilie, însă a fost avertizat tot timpul: „Băi, trebuie să rezolvi asta, nu poți să stai acolo!”

I-a spus așa, nea Ilie, n-ai cum să te muți în această locuință decât dacă modifici legea.

A încercat să o treacă prin guvern odată, n-a ieșit. A doua oară n-a ieșit. A treia oară... i-a ieșit.

A trecut-o știți cum, bă? A băgat-o la secret, mă.

Au băgat la ne publică, deci la secret, o hotărâre de Guvern ca să-l scoată pe Ilie de la guvern din *** în care s-a băgat singur.

Voi dați seama, de fapt, cine conduce această țară? Vă tot spun, o oligarhie mă.”, a transmis Robert Turcescu.