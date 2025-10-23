”Moșteanu, însă, voit sau nevoit reușește prin faptul că trimite un comunicat din ăsta de presă în care îl înfierează pe Călin Geogrescu pentru faptul că i-a cerut demisia, reușește un lucru extraordinar.

Moșteanu recunoaște ceea ce mulți dintre români simt și politicenii aflați astăzi la putere simt și le cam tremură chiloții și anume că în România, astăzi, singurul lider al opoziței este Călin Georgescu.

Când zice Georgescu ceva în aceste ieșiri săptămânale, care apropo îi fac mai mult bine decât rău, reușește în momentul de față să se impună ca lider al opoziției din România”, a declarat Robert Turcescu.