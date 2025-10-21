Jurnalistul este stupefiat de faptul că Nicușor Dan plănuiește să candideze și pentru un al doilea mandat la Cotroceni.

Potrivit acestuia, nimeni nu mai are încredere în clasa politică.

Robert Turcescu: „Când te uiți la Nicușor îți vine să pleci din țară!”

„Bă, voi vă dați seama? Au trecut câteva luni de zile de când amărâtul ăsta s-a pus pe... l-a pus sistemul în funcția de președinte și el ne spune deja că îl tentează să aibă și al doilea mandat la Cotroceni. În condițiile în care la ora actuală nu numai că nu mai are încredere nimeni în el, în el, în Bolojan, în clasa politică.

Românii sunt îngroziți. Noi toți suntem îngroziți. Uitându ne la ăștia care au ajuns cocoțați la putere de d*** știe cine.

Cum naiba, mă, să ai încredere în clasa politică în momentul în care te uiți la Nicușor Dan? Păi te uiți la Nicușor Dan și ți vine să ți faci bagajele și să fugi d*** din țară, să te duci oriunde.”, a transmis jurnalistul Robert Turcescu.