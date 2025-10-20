Robert Turcescu: ”CCR s-ar putea să respingă pachețelul premierului. Sistemul e gravid și poate naște un nou Bolojan”

Robert Turcescu aruncă bomba momentului. Potrivit jurnalistului, astăzi, la orele 14:00, magistrații din cadrul CCR ar putea să respingă sesizarea depusă la Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților. Turcescu l-a ironizat pe premier și a transmis că "Bolojan trebuie să demisioneze pentru că nu se poate prezenta așa în fața poporului." 

”Deci, la fel cum mama proștilor e mereu gravidă, așa și sistemul e mereu gravid și oricând poate să nască un nou Bolojan. Spun asta pentru că dacă ne luăm după declarațiile făcute de Ilie Bolojan prin luna august... zicea Bolojan că dacă CCR-ul îi respinge această modificare pe care o vrea el, legată de vârsta de pensionare și de modalitatea de pensionare a magistraților, el trebuie să demisioneze pentru că nu poate, nu-i așa, să se mai prezinte în fața poporului. Că el ia măsuri de auteritate, că încearcă să facă niște reforme, nu știu ce, și poporul să spună: Păi bine bă, doar pe noi, pe magistrați nu?

Astăzi la orele 14:00, noi suntem anunțați că ia CCR-ul această decizie, mă. Că s-ar putea să îi respingă pachetul lui Bolojan, pachețelul, în care el dă de pământ cu magistrații, cu pensiile lor nesimțite, cu vârsta de pensionare. Și magistrații la CCR, flit. Marș mă de aici! Nu vrem mă! De ce? Că nu vrem, la revedere!”, a declarat Robert Turcescu. 