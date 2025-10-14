Totul după ce șeful statului a venit în fața românilor și a spus că nu există nicio problemă în interiorul Coaliției de guvernare.

Totul în contextul în care, Ludovic Orban, noul său consilier prezidențial l-a contrazis cu doar câteva zile înainte.

Turcescu: „Nicușor Dan nu știe nici măcar ce fac consilierii lui!”

„Personajul Harpalete de la Cotroceni este total desprins și de realitatea politică internă. Privește cu seninătate spre această coaliție de guvernare... spune... că e...sunt mici discuții, mai sunt oameni care latră pe o parte și pe alta.

El habar n-are nu pe ce lume trăiește, nu știe nici măcar ce fac aia din subordinea lui consilierii prezidențiali.

Omul trăiește într-o iluzie, credeți-mă, ăștia l-au montat la Cotroceni. Acuma îmi dau seama, el este un habarnist. El e un văzduhist, se numeau. Ăsta. Da, ăsta-i cuvântul.

Țineți-l minte. Noi avem un văzduhist la Palatul Cotroceni. Omul plutește. Unii au încercat să-l prezinte ca fiind șmecher, că face pe prostul că nu, frate, ăsta este un văzduhist pe care l-au împachetat.”, a declarat Robert Turcescu.