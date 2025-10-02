Jurnalistul a spus: președintele a țopăit și s-a hlizit pe covorul roșu alături de Macron. Mai mult, Turcescu a zis că îi este greu să accepte că Nicușor ocupă acum cea mai înaltă funcție în stat.

Robert Turcescu: „Ți se strânge carnea când îl vezi pe Nicușor!”

„Harpalete. Da, frate, ăsta e Nicușor Dan. Mi-am dat seama uitându-mă la imaginile cu Nicușor Dan mergând pe covorul roșu alături de Macron la întâlnirea cu regele și regina Danemarcei, mi am dat seama că ăsta este Nicușor Dan. Nicușor Dan este Harpalete.

Uitându-mă la el cum țopăia... harpaletele de la Cotroceni pe covorul roșu, cum se hlizea așa el, cum se hlizește

Harpaletele nostru pășea și el pe lângă Macron cu poziția aia lui așa, cu mâinile în jos, ținute în jos pe lângă corp, dar zici că nu sunt ale lui.

Harpalete era mândru, nevoie mare că merge lângă Macron. Îți dai seama, cine mai e ca el?

Te doare stomacul, ai un sentiment așa, se strânge carnea pe tine când îți dai seama că ăsta e președintele României, acest Harpalete.”, a transmis jurnalistul Robert Turcescu.