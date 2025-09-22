”Trebuie să ne înțelegem foarte clar prieteni. Au trecut câteva luni de zile, vreo trei, voi vă dați seama că dacă noi cinci ani suntem nevoiți să stăm cu Nicușor Dan la Cotroceni...Nu se poate mă, deci nu se poate!

România, în momentul de față, este în cea mai proastă situație posibilă din toate perioadele în care această țară, în epoca modernă, a fost, cu excepția celor legate de războaie.

În materie de politică externă suntem pe nicăieri. Nu avem niciun cuvânt de spus, iar dacă spunem prin vocea ministrului de Externe ne facem de râs de hohotește o lume întreagă.

În România s-au anulat alegeri, în România și-au bătut joc de votul cetățenilor. Nu există justificări credibile în legătură cu această situație legată de anularea alegerilor. Prin urmare, noi de la acel moment am început să alunecăm pe un tobogan.

Sistemul și-a pus președinte pe unul care s-a dovedit a fi sub un mare semn de întrebare în legătură cu capacitățile lui de a conduce această țară”, a spus jurnalistul.