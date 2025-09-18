Cunoscutul jurnalist a precizat că cei care l-au contactat consideră că este nevoie de o alternativă conservatoare articulată, cu valori suveraniste și tradiționale.

Turcescu n-a confirmat oficial implicarea, dar a recunoscut că ideea este în discuție și că „se simte o presiune reală din partea societății pentru o astfel de construcție politică”.

"Zilele trecute mi s-a propus să fiu fondator sau cofondator al unor noi mișcări politice conservatoare. Așa suna oferta făcută de un personaj foarte interesant al vieții publice românești. N-am să-i dezvălui numele, a fost o discuție între patru ochi.

Le-am declinat aceste oferte, dar vă spun că se întâmplă ceva. Eu descopăr că, de ceva vreme, de câteva luni de zile, după momentul anulării alegerilor, foarte mulți români s-au trezit și vor să se implice în politică, fie prin fondarea unor noi mișcări politice, mai ales în zona conservatoare. E un apetit în acest sens.

Dacă va exista o mutare, o nouă structură sau noi structuri în zona liberală și social-democrată, vom vedea mulți politicieni din PNL și PSD migrând către aceste formațiuni politice", a explicat jurnalistul.

