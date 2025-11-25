O nouă explozie, aceeași poveste cu gazele, de data asta din cauza buteliilor, dar subiectul în sine este absolut de comentat pentru că, în continuare, ne scărpinăm cu mâna stângă la urechea dreaptă.

În momentul când se întâmplă un astfel de sinistru intervenim, vin forțele de intervenție, dar ce facem cu pacienții? Nu avem o secție de mari arși, nu avem de niciunele, și cumva sunt clipe critice care pot decide dacă un om moare sau un om trăiește.

Sunt oameni care se încălzeau la gaze pentru că e frig în apartamente, ce să vezi, asta este viața! Butelia o mai umpli, nu mai poți să pui un resou electric pentru că Guvernul ăsta nu știe cum să facă să nu mai aprinzi un bec în casă.

Din păcate, astfel de accidente sunt din ce în ce mai dese. După sinistrul de la Rahova, acolo unde oamenii au fost uitați, a mai fost un astfel de accident, explozie, la Brăila, și acum aici, lângă București, în orașul Buftea.