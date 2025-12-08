”Acum că totul iese la suprafață înțeleg că din bunătatea mea s-a înțeles altceva și este posibil ca Gelu Vișan să fi fost plantat pe lângă mine chiar de Becali. Nu știu de Coldea, poate de amândoi ca să afle totul despre mine, să aibă control asupra mea, dar nu le-a ieșit. Nu au reușit cum nu au reușit să dezbine suveraniștii la Alba Iulia.

Gelu a mulțumit jandarmeriei, da, vă amintiți? Deși Gelu a beneficiat de tot sprijinul logistic din partea lui George Simion și noi toți prezenți acolo am fost dispersați de către jandarmi. Am fost peste 20.000 de oameni separați de jandarmi, am fost împărțiți în grupulețe, obligați să ne învârtim în cerc. Unii eram în cetate, alții erau la gară, alții erau pe bulevardele principale și alții la catedrală, ca să pară la televizor că nu suntem uniți, dar singura ură era, de fapt, în sufletul celor care au comandat această dezbinare. Și-au bătut joc de noi și nu doar de noi, de toți suveraniștii care au venit de la kilometri distanță, de la sute de kilometri.

Am vorbit cu oameni care au dormit în parcare, erau atât de încântați că participă la acest marș, că ne vedem noi românii patrioți adevărați, ne strângem în brațe și cu toate aceste lucruri ce s-a întâmplat? A rămas bucuria că am fost acolo, dar nu am putut să fim unii lângă alții”, a declarat Alexandra Păcuraru.

Jurnalista i-a transmis un mesaj lui Gelu Vișan, care în utimele zile a lansat atacuri în rafală la adresa adevăraților suveraniști, prin intermediul televiziunii fugarului Ghiță.

”Și Vișan, am vorbit astăzi cu tine, te-am sunat, este un mesaj pe care ți-l dau public: Ți-am cerut să faci pace, ți-am cunoscut copii, am crezut că lupți pentru o Românie demnă, o Românie pe care să o lași la cheie copiilor tăi. Am avut încredere în tine, ai plâns în fața mea de atâtea ori, mi-a fost milă de tine, te-am crezut pe cuvânt, am crezut că lacrimile tale sunt reale Vișan și nu sunt regizate”, a mai spus realizatoarea TV.

Mai mult, ea a ținut să precizeze faptul că ”dacă într-adevăr, Gigi și Coldea se va dovedi că l-au pus pe Vișan lângă mine, atunci să le fie rușine! Pentru că vulnerabilitatea mea care e? România? Pentru asta duci această luptă împotriva suveraniștilor? Îi etichetezi, unii sunt suveraniști, unii sunt patrioți, unii sunt conservatori, unii sunt nu știu cum. Toți suntem români și toți vrem să fim stăpâni în țara noastră, nu mai vrem să fim sclavi, să ne închinăm cancelariilor externe.

Spunea Rizea de puterea franceză, nu numai. Este adevărat că primul mesaj de acolo va veni, banii pe care i-am luat cu împrumut pentru armamentul din Ucraina se vor duce în Franța și în Germania, dar noi nu ne-am născut sclavi. Suntem români, suntem fii ai României bogate și noi avem dreptul să guvernăm România”.

Întrebată dacă toți acești suveraniști vopsiți au apărut la ordin ca să scindeze curentul suveranist, Alexandra Păcuraru a răspuns: ”Cu siguranță! Uitați-vă unde își țin banii. (....) Dacă luptăm separat nu reușim absolut nimic, absolut nimic. Dacă luptăm împreună, atunci da, reușim să schimbăm lucrurile în bine. Uitați-vă la Becali cum s-a îmbogățit, uitați-vă la el unde își ține banii, uitați-vă la toți cei care spun că sunt patrioți și nu vor să își păstreze banii în țară, uitați-vă la toți cei care spun că sunt suveraniști, dar nu fac decât să taxeze, să impoziteze, să pună lacătul pe proprietățile și afacerile românilor. A fi suveranist înseamnă să îți dorești ca motorul tău economic să crească, ca românii să trăiască în bunăstare și fiecare copil să aibă ce să pună pe masă de mâncare, să aibă posibilitatea să meargă la școli de elită, avem acest potențial”.

Cât despre atacurile pe care Gelu Vișan le-a lansat la adresa Ancăi Alexandrescu, Alexandra Păcuraru a menționat: ”Ceea ce a zis Vișan, mi-a spus și mie Becali. Becali care îmi zicea fata mea, fata mea, a văzut că nu merge cu forța, nu merge cu intimidarea, nu merge cu șantajul, să mă controleze cumva, fata mea, ești ca fata mea, te adopt pe tine sufletește și pe copiii tăi. Nu a făcut nimic altceva decât să îmroaște cu otravă în Anca, spunându-mi lucruri care dacă au existat numai Dumnezeu știe. Dacă nu au existat atunci el este păcătosul care va fi condamnat și judecat, nu de noi, ci de Dumnezeu pentru că aceste lucruri nu se fac. Această propagandă mizerabilă nu se poate duce împotriva unei femei. Anca nu este doar femeie, este și mamă, iar el spune că își respectă mama, spune că este machedon, spune că își respectă fiicele, că își respectă nepoatele. Habar nu are ce înseamnă respectul. Deci, cuvintele lui Vișan sunt cuvintele domnului Iuda Becali, așa trebuie să îl numim de acum. El îmi spunea aceleași lucruri despre Anca, dar cum ne învață Biblia: aveți răbdare și fiți smeriți pentru că minciuna nu are viață lungă și minciuna nu este de la Dumnezeu, iar adevărul va ieși la lumină și lumina ne va uni”.