Ștefan Stofor este rezistul care l-a îndemnat să candideze încă de când se numărau voturile. Mai mult, în campania electorală, Valentin Naumescu, care a ajuns între timp la Cotroceni, se lăuda că a fost cel care l-a convins pe Nicușor Dan să intre în lupta pentru fotoliul prezidențial.

Iar nu de puține ori, principalul beneficiar al anulării alegerilor nu doar că și-a recunoscut implicarea în decizia-șoc, dar s-a și dat de gol că a avut sistemul în spate.

Înregistrările care demască planul pentru alesul sistemului

„Dacă intră Călin Georgescu în turul doi, te pregătești Nicușor pentru prezidențiale.”, spunea Ștefan Stofor.

O reacție trasă la indigo cu cea a lui Nicușor Dan a avut președintele american George Bosh, în timpul atacurilor teroriste din 2001 care au schimbat lumea.

„Eu vreau o analiză de la instituțiile statului român despre cum s-a întâmplat lucrul ăsta... despre câți bani, câte conturi, ce mecanisme s-au folosit pe TikTok ca omul ăsta să fie promovat. Poate a folosit niște mecanisme ilegale, poate nu.”, spunea Nicușor Dan despre Călin Georgescu.

„Vă anunț că intenționez să candidez la alegerile prezidențiale din 2025. Va fi o luptă care va implica mecanisme administrative, coagulări politice, justiție.”, se arăta într-un clip postat de Nicușor Dan.

„Și atunci consultanții mi-au spus, că până la urmă întrebările sunt previzibile, nu sunt mai mult de 20 într-o campanie...și atunci m-au pus să învăț pe de rost niște răspunsuri pe care să le dau instant și lumea a zis uite și-a îmbunătățit comunicarea.” (râde și el si Mirabela, partenera).

„Ce s-a întâmplat în alegerile pe care NOI le-am anulat a fost că niște oameni, fără să anunțe, au pus mulți bani pentru a promova pe cineva. Asta nu trebuia să se întâmple.”, mărturisea Nicușor Dan.

„În octombrie, n-avea nicio legătură cu alegerile domnul Nicușor Dan. Tocmai fusese reales, alegerile prezidențiale urmau să se desfășoare, era deja închisă lista de candidaturi. Am stabilit ziua de 6 decembrie. A venit la Cluj conform programului. Eu am rostit un scurt „Lăudați”, cum se obișnuiește în protocol...după care a venit rândul domniei sale să-și rostească discursul de acceptare a premiului. În timp ce vorbea publicului, studenților de la noi de la facultate, am văzut în sală o oarecare rumoare...uită-te în telefon și tocmai apăruse știrea - Curtea Constituțională...am înțeles inițial că invalidează...a invalidat alegerile. La o oră, două, practic după ce s-a pronunțat CCR-ul...într-o discuție când un coleg aflat la masă a citit cu atenție decizia CCR, domnul Danileț era lângă mine...a zis stați să vă spun bomba...că, de fapt, i-a anulat întregul proces...se reia de la capăt, inclusiv cu depunerea candidaturilor. Acela este momentul...vineri după masă, 6 decembrie, în care ne-a venit ideea și Nicușor Dan nu a spus „nu”.

În momentul în care nu a spus nu, noi ne-am dat seama că ia în considerare acest lucru.”, a declarat Valentin Naumescu.