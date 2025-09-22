Panică și măsuri de precauție

Apariția acestor vârtejuri puternice a stârnit îngrijorare printre localnici, în special din cauza riscului de producere a unor pagube materiale. Autoritățile au emis avertizări și au îndemnat populația să evite deplasările inutile până la trecerea fenomenului.

Meteorologii atrag atenția că trombele marine, deși spectaculoase vizual, pot fi extrem de periculoase atunci când ating țărmul. Ele pot provoca avarii clădirilor, pot smulge acoperișuri și pot afecta infrastructura din zonele de coastă.

Mici vârtejuri formate deasupra Mării Negre / Sursa foto - Presa străină

Mobilizare rapidă

Imaginile surprinse de localnici au circulat rapid în mediul online, determinând intervenția echipelor de urgență. Acestea au fost pregătite să acționeze în cazul în care fenomenele ar fi produs distrugeri semnificative.

Specialiștii recomandă prudență maximă în timpul unor astfel de manifestări extreme. Cel mai sigur este ca oamenii să rămână în locuințe, să evite zonele expuse și să urmeze indicațiile transmise de autorități.