Conform celor mai recente date furnizate de CNN și citate de news.ro, bilanțul deceselor a ajuns la 33, afectând șase state din SUA. Mississippi se numără printre cele mai grav lovite regiuni, cu mai multe victime și pagube semnificative.

Guvernatorul Tate Reeves a confirmat că șase persoane și-au pierdut viața în acest stat, dintre care una în Covington County, două într-o locuință din Jefferson Davis County și trei în Walthall County. Totodată, trei persoane sunt date dispărute, iar 28 de oameni au fost răniți, majoritatea în Covington și Walthall County. În urma dezastrului, guvernatorul a declarat stare de urgență și a făcut apel la solidaritate: „Rugați-vă pentru cei care și-au pierdut viața, pentru cei dispăruți și pentru echipele de salvare”, a transmis acesta pe rețeaua X.

Estimările preliminare indică faptul că 21 de regiuni din Mississippi au fost afectate grav de furtună. Mii de locuințe și infrastructuri au fost avariate, iar peste 14.000 de oameni au rămas fără electricitate sâmbătă noapte, conform platformei poweroutage.us. Echipele de intervenție lucrează neîntrerupt pentru evaluarea pagubelor și restabilirea serviciilor esențiale.

Missouri: 12 decese

Kansas: 8 decese

Arkansas: 3 decese

Mississippi: 6 decese

Texas: 3 decese

Oklahoma: 1 deces

Autoritățile americane rămân în alertă, iar echipele de salvare continuă operațiunile de căutare și intervenție.

