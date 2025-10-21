WhatsApp și Messenger sunt principalele ținte ale escrocilor digitali, iar echipele de securitate ale companiei au declanșat o amplă operațiune pentru a limita fenomenul.

Milioane de conturi false eliminate în 2025

Meta a raportat că, doar în acest an, peste 8 milioane de conturi implicate în activități frauduloase au fost identificate și închise. Majoritatea proveneau din Myanmar, Laos, Cambodgia, Emiratele Arabe Unite și Filipine. În paralel, compania a anulat și 21.000 de pagini false de Facebook, care imitau centrele de suport ale unor firme legitime pentru a înșela utilizatorii.

Chiar dacă aceste acțiuni au redus considerabil numărul escrocheriilor active, reprezentanții Meta recunosc că metodele folosite de infractorii digitali se schimbă constant. Cei mai vulnerabili rămân utilizatorii în vârstă, care cad adesea pradă unor mesaje ce par autentice sau unor apeluri video convingătoare.

Avertisment automat pe WhatsApp: „Partajați ecranul doar cu persoane de încredere”

Pentru a împiedica furtul de date personale, WhatsApp introduce o nouă funcție de siguranță. Atunci când un utilizator încearcă să partajeze ecranul cu o persoană care nu se află în lista sa de contacte, aplicația va afișa un avertisment clar.

Mesajul va aminti că partajarea ecranului trebuie făcută doar „cu persoane de încredere” și va explica în termeni simpli riscurile dezvăluirii informațiilor confidențiale în timpul apelurilor video. Măsura vine după numeroase incidente în care escrocii au convins victimele să își arate ecranul, obținând astfel acces la date bancare, parole și coduri de autentificare.

Prin acest sistem, Meta speră să reducă numărul de cazuri în care utilizatorii oferă involuntar acces la informații sensibile în timpul conversațiilor video.

O nouă înșelătorie lasă utilizatorii fără bani și conturile de WhatsApp

Messenger devine mai vigilent cu ajutorul Meta AI

Pe Messenger, compania testează o funcție susținută de inteligență artificială, menită să identifice conversațiile cu potențial periculos. Algoritmul va analiza conținutul mesajelor și va semnala automat situațiile suspecte, avertizând utilizatorul înainte ca acesta să reacționeze.

Dacă sistemul detectează o posibilă tentativă de fraudă, cum ar fi oferte de muncă neverosimile, promisiuni de câștiguri rapide sau cereri de bani și carduri cadou, Messenger va afișa o fereastră de alertă. Aceasta va conține explicații clare despre tipul de risc și motivele pentru care mesajul a fost considerat suspect.

Utilizatorul va putea apoi alege între mai multe opțiuni: să blocheze expeditorul, să raporteze mesajul sau să îl trimită direct către Meta pentru o analiză suplimentară.

Un pas înainte în lupta cu escrocheriile digitale

Prin aceste măsuri, Meta își propune să transforme platformele sale într-un spațiu mai sigur, unde utilizatorii sunt informați în timp real despre riscurile la care se expun. Compania susține că lupta cu fraudele online este continuă și că tehnologia bazată pe inteligență artificială va fi cheia în protejarea milioanelor de persoane care folosesc zilnic WhatsApp și Messenger.

Angajat al unei companii de telefonie mobilă, anchetat pentru fraudă informatică. A emis ilegal 15 telefoane către firmele proprii