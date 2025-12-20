Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dâmbovița au intervenit sâmbătă, în jurul orei 01:15, în urma unui accident de circulație produs pe DN 72, în satul Olteni din comuna Lucieni, anunță ISU Dâmbovița.

La fața locului, Detașamentul de Pompieri Târgoviște a intervenit cu o autospecială de stingere, un modul de descarcerare și o autospecială SMURD, sprijinite și de o autospecială a Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ) Dâmbovița.

”La fața locului a fost identificat un autoturism ieșit în afara părții carosabile și o victimă, bărbat de 46 de ani, inconștientă.

Aceasta a fost predată echipajelor medicale, care au început manevre de resuscitare. Din nefericire, în pofida eforturilor depuse, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare efectuate, fiind declarat decesul de către echipajul SAJ Dâmbovița”, a transmis ISU Dâmbovița.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, iar autoritățile desfășoară în continuare cercetări pentru stabilirea circumstanțelor în care a avut loc evenimentul rutier.