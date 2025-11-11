Fenomenul, detectat recent de sateliți, ar putea genera o furtună geomagnetică de proporții, cu potențiale efecte asupra rețelelor electrice și sistemelor de comunicații la nivel mondial, potrivit publicației Forbes.

Cum va afecta furtuna magnetică România?

Norul de plasmă solară este așteptat să atingă atmosfera terestră în noaptea de 11 noiembrie. În funcție de intensitatea impactului, specialiștii nu exclud apariția unor pene de curent, perturbări în navigația prin satelit și vizibilitatea aurorelor boreale la latitudini neobișnuit de joase.

Erupția solară care a declanșat acest fenomen este clasificată ca fiind de tip X5.1, una dintre cele mai puternice categorii existente. Exploziile solare de acest tip apar atunci când câmpurile magnetice din jurul petelor solare — zone mai întunecate și extrem de active de pe suprafața Soarelui — se torsionează și se rup, eliberând cantități uriașe de energie.

Astfel de evenimente pot afecta semnalele radio, sateliții aflați pe orbită și pot expune astronauții la un nivel crescut de radiații. În trecutul recent, ciclul solar 25 a produs mai multe erupții de mare intensitate, inclusiv una de clasă X9 în octombrie 2024 și o alta de X8.7 în luna mai a aceluiași an.

Pe lângă posibilele efecte asupra infrastructurii tehnologice, furtuna solară ar putea aduce și un spectacol natural spectaculos — Aurora Boreală, care apare atunci când particulele solare interacționează cu câmpul magnetic al Pământului, luminând cerul în nuanțe verzi, roșii și violet.