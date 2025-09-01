Fenomenul este cauzat de o ejecție de masă coronală (EMC) provenită din pata solară AR 4199, un nor uriaș de particule încărcate și câmp magnetic aruncat în spațiu de Soare. Odată ajunse în apropierea planetei noastre, aceste particule interacționează cu câmpul magnetic terestru, declanșând furtuni geomagnetice.

Potrivit Centrului pentru Predicția Meteo Spațială al NOAA (SWPC), EMC-ul se deplasează cu viteză mare și va lovi Pământul în intervalul 1–2 septembrie (UTC). Inițial, se așteaptă o furtună de nivel G2 (moderată), însă intensitatea ar putea crește până la nivelul G3 (puternică), cu un vârf estimat în dimineața zilei de 2 septembrie, între orele 06:00 și 09:00 UTC.

Ce efecte poate avea furtuna solară

Aurora Boreală ar putea fi vizibilă mai mult spre sud decât de obicei, în nu mai puțin de 18 state americane, inclusiv New York, Oregon, Illinois, Montana sau Michigan.

Infrastructura energetică ar putea resimți perturbări minore, iar rețelele electrice ar putea înregistra fluctuații limitate.

Sistemele de comunicații și sateliții pot fi afectate temporar, la fel și semnalele radio de mare frecvență.

Astfel de fenomene, deși spectaculoase vizual prin apariția aurorelor polare, pot reprezenta un risc pentru tehnologiile moderne care depind de sateliți și de stabilitatea rețelelor de energie.