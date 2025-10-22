Această decizie permite efectiv Kievului să atace ținte din Rusia și crește presiunea militară asupra Kremlinului, au declarat oficiali americani pentru The Wall Street Journal.

După cum notează Wall Street Journal, aprobarea SUA pentru utilizarea unor astfel de rachete împotriva unor ținte din Rusia a venit după ce autoritatea de a autoriza astfel de atacuri s-a mutat de la secretarul Apărării, Pete Hegseth, la comandantul suprem aliat din Europa, generalul Alexus Grynkevich, care conduce și Comandamentul Aliat al NATO în regiune.

Această schimbare a coincis cu inițiativa președintelui Trump de a crește presiunea asupra Kremlinului și de a-l împinge spre negocieri pentru a pune capăt războiului, inclusiv prin aprobarea potențială a furnizării de rachete de croazieră americane Tomahawk către Ucraina, care au o rază de acțiune de peste 1.600 de kilometri.

Primul atac sub noua politică: Bryansk ținta unei rachete Storm Shadow

General Staff-ul ucrainean a anunțat că a folosit recent o rachetă de croazieră britanică, Storm Shadow, pentru a lovi o uzină rusă din Bryansk responsabilă cu producția de explozivi și combustibil pentru rachete. Operațiunea a fost descrisă drept „o lovitură încununată cu succes”, după ce racheta a penetrat apărarea aeriană a Rusie

Viitorul operațiunilor cu Storm Shadow

Oficialii americani se așteaptă ca Ucraina să intensifice utilizarea rachetelor Storm Shadow, care pot atinge ținte situate la peste 180 de mile distanță.

Un reprezentant al Casei Albe a afirmat: “Acesta este un război care nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă Trump ar fi fost președinte, lucru pe care însuși președintele Putin l-a recunoscut, iar președintele Trump încearcă să-l oprească.”

Kremlinul își arată mușchii. Putin a supervizat un exercițiu nuclear pentru testarea pregătirii și a structurilor de comandă

Recâștig de flexibilitate strategică pentru Kiev

Deși pe front modificarea nu produce schimbări dramatice, politica reactivă redă Ucrainei mobilitatea pierdută anul trecut, când Pentagonul instituise un sistem de aprobare centralizat pentru orice atac pe teritoriul rus. Acea restricție a paralizat bombardamentele cu rachete Vest care se bazau pe date de țintire americane.

Capacitatea internă a Ucrainei și rolul aliaților

În paralel, Ucraina continuă să execute lovituri pe adâncime în Rusia utilizând drone și rachete de fabricație națională, vizând rafinării și huburi energetice vitale pentru economia Kremlinului.

Colonelul Martin O’Donnell, purtătorul de cuvânt NATO, a declarat: “Ucraina este incredibil de capabilă să atace adânc în interiorul Rusiei asupra unor ținte militare legitime. Nu are nevoie de permisiunea noastră.”

La întrevederea recentă dintre Zelenski și Trump la Casa Albă, Ucraina a cerut acord pentru utilizarea rachetelor Tomahawk, solicitare respinsă de fostul președinte.

Ucraina deține un stoc limitat de rachete ATACMS fabricate în SUA, dar Washington nu a confirmat dacă va trimite mai multe sau permite utilizarea lor reluată împotriva Rusiei.

În aceeași zi, liderii europeni și Zelenski au emis o declarație comună în care pledau pentru intensificarea presiunii asupra economiei și industriei de apărare ruse, până când Putin “este pregătit pentru pace”.

