Zelenski se va întâlni cu premierul suedez Ulf Kristersson în oraşul Linköping, sediul grupului de apărare Saab, producătorul avioanelor de vânătoare Gripen. La finalul întrevederii, cei doi lideri vor susţine o conferinţă de presă comună, în cadrul căreia vor face anunţul oficial referitor la cooperarea în domeniul exporturilor de apărare.

„O Ucraină puternică şi capabilă este o prioritate esenţială pentru Suedia şi vom continua să ne asigurăm că Ucraina poate riposta la agresiunea Rusiei”, a transmis premierul Kristersson pe platforma X.

Anul trecut, Suedia a suspendat planurile de a trimite avioane Gripen către Kiev, după consultări cu partenerii occidentali care au dorit să acorde prioritate livrării de avioane americane F-16. Vizita lui Zelenski ar putea marca însă un nou pas în consolidarea cooperării militare dintre cele două ţări.