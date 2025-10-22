The russians attack a kindergarten in Kharkiv.

Copiii au fost evacuați, dar mai mulți prezintă reacții acute de stres, a transmis președintele Volodimir Zelenski. „O dronă rusească a lovit o grădiniţă din Harkov - după un atac masiv din timpul nopţii. Din păcate, o persoană a fost ucisă - condoleanţele mele familiei îndoliate. Până în prezent, şapte persoane au fost rănite şi primesc îngrijiri medicale. Toţi copiii au fost evacuaţi şi sunt acum în adăposturi. Informaţiile preliminare indică faptul că mulţi prezintă reacţii acute de stres”, a scris Zelenski pe X, postând și imagini cu urmările atacului.

Primarul orașului, Igor Terehov, a raportat cel puțin trei explozii în oraș, o persoană decedată și cel puțin șase rănite. Inițial, edilul a transmis că ar fi copii răniți la grădiniță, dar ulterior a revenit asupra informației. Administratorul regiunii, Oleg Sînehubov, a precizat că persoana decedată este un bărbat de 40 de ani.

Reacția președintelui Zelenski

„Nu există nicio justificare pentru un atac cu drone asupra unei grădiniţe şi nici nu poate exista vreodată. În mod clar, Rusia devine din ce în ce mai obraznică. Aceste atacuri sunt scuipatul Rusiei în faţa tuturor celor care insistă asupra unei soluţii paşnice”, a declarat Volodimir Zelenski, aflat în Suedia pentru a semna un contract în materie de armament. „Huliganii şi teroriştii pot fi puşi la locul lor doar prin forţă”, a adăugat președintele.

Contextul atacurilor recente

Atacul din Harkov a survenit după o noapte de bombardamente intense asupra Kievului și a altor regiuni din Ucraina, care s-au soldat cu cel puțin patru morți. Tensiunile continuă să afecteze viața civililor, în timp ce atacurile rusești asupra infrastructurii civile și instituțiilor educaționale rămân o amenințare constantă.

