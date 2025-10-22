UPDATE 08:44 - Un înalt oficial ucrainean confirmă: Trump a făcut presiuni asupra lui Zelenski să renunţe la Donbas

Preşedintele american Donald Trump a făcut presiuni asupra omologului său ucrainean Volodimir Zelenski pentru ca Ucraina să cedeze Rusiei întreaga regiune Donbas astfel încât să pună capăt războiului lansat de Rusia, în timpul întâlnirii lor desfăşurate vineri la Casa Albă, a declarat marţi pentru agenția France Presse un înalt oficial ucrainean, scrie Agerpres.

Potrivit acestui oficial, care a vorbit sub condiţia anonimatului, preşedintele american l-a îndemnat pe omologul ucrainean să-şi retragă trupele din teritoriile pe care încă le controlează în estul Ucrainei, aceasta fiind una dintre principalele cereri ale preşedintelui rus Vladimir Putin.

„A fost lansat un atac combinat masiv, cu rachete și bombardamente aeriene, inclusiv cu rachete Storm Shadow lansate din aer, care au penetrat cu succes sistemul rusesc de apărare antiaeriană”, a transmis conducerea armatei ucrainene, citată de The Kyiv Independent.