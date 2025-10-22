"Astăzi avem exerciții de rutină, repet, de rutină, privind folosirea forțelor nucleare", a declarat Putin într-un videoclip postat pe canalul de Telegram al Kremlinului.



El a ordonat lansarea manevrelor triadei nucleare în prezența prin videoconferință a ministrului apărării, Andrei Belousov, și a șefului Statului Major, generalul Valeri Gherasimov.



Acest program de exerciții militare - ultimul de acest fel având loc în urmă cu doi ani - are rolul de a testa "procedura de autorizare a utilizării armelor nucleare", a explicat Gherasimov.



Unul din exercițiile efectuate a constat în lansarea unei rachete balistice intercontinentale Iars - cu o rază de acțiune de până la 12.000 de kilometri - de la Cosmodromul Plesețk, situat la circa 800 de kilometri nord de Moscova. Racheta a fost lansată către poligonul Kura din Peninsula Kamceatka, la o distanță de peste 6.000 de kilometri de locul de lansare, scrie Agerpres.

Întru-un alt exercițiu, submarinul nuclear Briansk a lansat o rachetă balistică Sineva din Marea Barenț, iar în componenta aeriană a manevrelor mai multe bombardiere strategice Tupolev Tu-95C au lansat rachete de croazieră.



"Toate obiectivele manevrelor au fost îndeplinite", a indicat președinția rusă.



Rusia efectuează cu regularitate exerciții ale forțelor sale nucleare pentru a testa pregătirea operațională a acestora și pentru a le reaminti adversarilor săi că deține cel mai mare arsenal nuclear din lume, într-o perioadă de tensiuni în creștere cu Occidentul.



"Exercițiul a testat nivelul de pregătire al comandamentului militar și abilitățile practice ale personalului operațional în organizarea controlului forțelor subordonate", a mai transmis Kremlinul.



Și NATO și-a lansat la începutul acestei luni propriile exerciții nucleare anuale, cu avioane de vânătoare F-35A și bombardiere B-52 printre cele aproximativ 60 de avioane mobilizate de 13 țări participante la exercițiul Steadfast Noon, găzduit de Belgia și Olanda.



Putin a propus anterior Statelor Unite prelungirea cu un an a tratatului START III, ultimul tratat privind dezarmarea nucleară încă în vigoare între Rusia și SUA, care expiră în februarie anul viitor. Președintele american Donald Trump a răspuns că i se pare "o idee bună", dar cele două părți nu au început încă negocierile în vederea prelungirii tratatului.

