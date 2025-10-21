Autoritățile poloneze au explicat că, în cazul în care Putin va încălca această restricție, ar putea fi nevoite să execute un mandat internațional de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI).

„Nu pot garanta că o instanţă poloneză independentă nu va ordona guvernului să escorteze un astfel de avion pentru a-l preda pe suspect instanţei de la Haga”, a declarat ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, pentru Radio Rodzina.

Mandatul emis de CPI îl vizează pe Putin pentru deportarea ilegală a sute de copii din Ucraina, iar statele membre sunt obligate să-l aresteze dacă acesta intră pe teritoriul lor. „Prin urmare, dacă acest summit va avea loc, sperăm cu participarea victimei agresiunii, avionul va folosi o rută diferită”, a adăugat Sikorski.

Bulgaria ar putea permite tranzitul

În contrast, Bulgaria ar fi dispusă să ofere acces în spațiul său aerian pentru Putin, dacă acest lucru ar contribui la organizarea întâlnirii dintre liderul rus și Donald Trump. Ministrul bulgar de externe, Gheorghi Gheorghiev, a declarat că „Dacă condiţia pentru aceasta este organizarea unei întâlniri, este logic ca o astfel de întâlnire să fie mediată în toate modurile posibile”, potrivit agenției BTA.

Ministerul de Externe al Bulgariei a precizat că până în prezent nu a primit nicio solicitare oficială de tranzit aerian din partea Rusiei.

Summitul de la Budapesta și implicațiile sale

Președintele american Donald Trump a anunțat săptămâna trecută că intenționează să se întâlnească cu Vladimir Putin la Budapesta, în contextul unor eforturi de mediere pentru încetarea războiului din Ucraina. Prim-ministrul ungar Viktor Orban menține relații mai apropiate cu Rusia decât majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene și a confirmat că Budapesta va asigura intrarea președintelui rus în Ungaria pentru summit și întoarcerea sa ulterioară.

Context internațional și legal

Curtea Penală Internațională a emis mandatul de arestare împotriva lui Vladimir Putin, dar Rusia nu recunoaște jurisdicția CPI și neagă acuzațiile. Între timp, statele UE trebuie să gestioneze cu atenție situația pentru a respecta atât obligațiile legale internaționale, cât și echilibrul diplomatic.

