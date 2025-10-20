Putin ar putea călători la Budapesta deasupra Bulgariei. Guvernul țării vecine discută permisiunea de survol

Putin ar putea ajunge la Budapesta pe deasupra Bulgariei

Avionul președintelui rus Vladimir Putin care îl va transporta pe liderul de la Kremlin la Budapesta pentru a participa la întâlnirea cu președintele american Donald Trump ar putea primi autorizație să survoleze spațiul aerian al Bulgariei, a declarat ministrul bulgar de externe Georg Georgiev, citat de postul public de radio.

"Dacă se depun eforturi pentru a obține pacea, dacă condiția pentru aceasta este să existe o întâlnire, atunci cel mai logic lucru este ca o întâlnire de acest gen să fie facilitată într-un mod realizabil", a declarat Georgiev.

Georgiev a făcut aceste declarații în marja unei reuniuni a miniștrilor de externe ai UE de la Luxemburg.

O posibilă rută de zbor de la Moscova la Budapesta se află deasupra Mării Negre, Bulgariei și Serbiei, dar spațiul aerian bulgar a fost închis avioanelor rusești de la invazia lansată de Moscova în Ucraina, în februarie 2022.

Alte rute se află spre nord - deasupra Belarusului și Poloniei sau deasupra Mării Baltice, Germaniei și Republicii Cehe, scrie Agerpres.

Joi, Trump a postat pe Truth Social că mai mulți consilieri de nivel înalt se vor întâlni pentru a aranja o întâlnire cu Putin.

"Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-un loc convenit, la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război "lipsit de glorie", dintre Rusia și Ucraina", a adăugat el, fără a oferi o dată a întâlnirii.

