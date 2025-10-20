"Dacă se depun eforturi pentru a obține pacea, dacă condiția pentru aceasta este să existe o întâlnire, atunci cel mai logic lucru este ca o întâlnire de acest gen să fie facilitată într-un mod realizabil", a declarat Georgiev.



Georgiev a făcut aceste declarații în marja unei reuniuni a miniștrilor de externe ai UE de la Luxemburg.



O posibilă rută de zbor de la Moscova la Budapesta se află deasupra Mării Negre, Bulgariei și Serbiei, dar spațiul aerian bulgar a fost închis avioanelor rusești de la invazia lansată de Moscova în Ucraina, în februarie 2022.



Alte rute se află spre nord - deasupra Belarusului și Poloniei sau deasupra Mării Baltice, Germaniei și Republicii Cehe, scrie Agerpres.

Joi, Trump a postat pe Truth Social că mai mulți consilieri de nivel înalt se vor întâlni pentru a aranja o întâlnire cu Putin.



"Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-un loc convenit, la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război "lipsit de glorie", dintre Rusia și Ucraina", a adăugat el, fără a oferi o dată a întâlnirii.

